Украина и Евросоюз хотят обойти мораторий на экспорт кругляка в Европу

Украина и Евросоюз создали арбитражную группу для рассмотрения запрета Украиной экспорта леса-кругляка.



Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.



"Арбитражная группа для рассмотрения этого вопроса была создана 28 января 2020 года", – сообщило министерство.



В соответствии с правилами процедуры решения споров Соглашения об ассоциации заинтересованные физ- и юрлица на территории ЕС и Украины могут подавать добровольные письменные представления в арбитражную группу до 27 февраля 2020 года.



Верховная Рада 9 апреля 2015 года приняла закон, которым на десять лет запретила экспорт лесоматериалов и пиломатериалов в необработанном виде (леса-кругляка), при этом запрет на экспорт лесоматериалов древесных пород (кроме сосны) был введен с 1 ноября 2015 года, а древесных пород - с 1 января 2017-го.

