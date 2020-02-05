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- ВТО подтвердила отсутствие ограничений со стороны России на поставки украинских вагонов
ВТО подтвердила отсутствие ограничений со стороны России на поставки украинских вагонов
Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) подтвердил отсутствие систематических нарушений правил организации со стороны РФ в споре с Украиной по поставкам России вагонов, в частности статей соглашения о технических барьерах в торговле. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития.
"Изучив все материалы дела, апелляционный орган [ВТО] признал, что в них не содержится достаточных фактов для того, чтобы признать меры Российской Федерации нарушением правил ВТО, в частности статей 5.1.1 и 5.1.2 (излишние препятствия для международной торговли - прим. ТАСС) соглашения ВТО о технических барьерах в торговле", - отмечается в сообщении.
Согласно выводам апелляционного органа, резкое снижение объемов импорта украинской железнодорожной продукции в Россию было связано не с действиями российских органов государственной власти, на чем настаивала Украина, а стало следствием иных, в том числе экономических, причин.
"Апелляционный орган подтвердил вывод третейской группы о том, что так называемое непризнание сертификатов на отдельную железнодорожную продукцию из Украины являлось нарушением указанного соглашения", - добавляют в Минэкономразвития.
В Минэкономразвития выразили удовлетворение указанным решением апелляционного органа.
При этом апелляционный орган ВТО удовлетворил ряд претензий Украины в споре с Россией о торговле вагонами и железнодорожным оборудованием, следует из доклада, опубликованного арбитрами в Женеве. В частности, в нем говорится, что России не удалось доказать, что "панель арбитров заблуждалась", вынося решения по ряду пунктов. В этой связи Апелляционный орган признал эти пункты действительными. В свою очередь, Украина не смогла подтвердить необъективность оценок третейской группы, сделавшей вывод, что Киев не представил доказательств "систематических препятствий со стороны России импорту украинского железнодорожного оборудования в Россию".
Апелляционный орган в итоге рекомендовал органу ВТО по разрешению споров "просить Россию привести свои меры, отраженные в данном докладе и докладе панели арбитров", и не соответствующие соглашениям ВТО, "в соответствие с обязательствами".
Тяжба продолжается с октября 2015 года. Киев запросил в ВТО о проведении консультаций с российской стороной в связи с введенной в РФ ее сертификацией закупаемого железнодорожного оборудования. В ноябре следующего года, ввиду отсутствия согласия, Украина попросила о рассмотрении данного вопроса третейской группой. Решение этой группы было опубликовано в июле 2018 года. В нем по ряду ключевых моментов была признана правота РФ. Однако по некоторым арбитры отдали предпочтение аргументации Украины. Обе стороны, независимо друг от друга, подали в августе и сентябре 2018 года апелляции на ряд пунктов решения арбитров, по которым у них возникли вопросы.