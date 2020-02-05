СБУ отчиталась, сколько оружия, взрывчатки и боеприпасов изъяла за год

Сотрудники Службы безопасности Украины за прошлый год года изъяли больше 500 единиц огнестрельного оружия. Кроме того, СБУ изъяла 120 кг взрывчатки и 350 тысяч патронов, а также мин и гранат.



Об этом сообщил пресс-центр СБУ на странице в Facebook во вторник, 4 февраля.



"Именно столько оружия и взрывчатки изъяли наши сотрудники в прошлом году, которые террористы и злоумышленники планировали использовать против Украины и мирных граждан", - говорится в сообщении.

