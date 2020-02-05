Лавров: Зеленский выполняет ряд обязательств в Донбассе, несмотря на истерику неонацистов

Президент Украины Владимир Зеленский приступил к выполнению ряда обязательств по Донбассу, несмотря на истерику неонацистов внутри страны. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Швеции Анн Линде.



"Президент Зеленский, несмотря на истерику неонацистов, нашел в себе силы и приступил к выполнению обязательств, которые Украина должна выполнить, - отметил глава российского дипведомства. - Были сделаны первые шаги по разведению сил и средств, была зафиксирована на бумаге "формула Штайнмайера", касающаяся взаимосвязей между выборами в Донбассе и предоставлением региону особого статуса".



Министр также напомнил, что на саммите "нормандской четверки" в Париже Россия и Германия были готовы поддержать согласованный ранее подход, который предусматривал разведение сил и средств не на трех участках, а вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе. "К удивлению, президент Зеленский и его делегация оказались не в состоянии подписаться под этим шагом, который в полной мере вписывается в требования Минских договоренностей", - указал Лавров.



Отвечая на вопрос шведских СМИ о разногласиях России и Запада из-за Крыма, глава МИД РФ подчеркнул: "Нужно уважать волеизъявление крымского народа. Тем, кто желает убедиться, что это волеизъявление искреннее, надо просто приехать в Крым, такие возможности существуют".

