МИД Украины обсуждает встречу министров стран "нормандской четверки" в середине февраля

В Министерстве иностранных дел Украины допустили возможность проведения встречи министров "нормандской четверки": Украины, России, Франции и Германии. Скорее всего, она состоится на полях Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 14-16 февраля.



Как передает аналитический портал "Слово и дело", об этом во время рабочего визита в Чехию заявил глава ведомства Вадим Пристайко.



"Мы действительно обсуждаем такого рода идеи", - сообщил Пристайко.



Он также добавил, что министерские встречи не должны и не призваны заменить полноценный саммит. На последний возлагаются очень большие надежды.



Напомним, во время последнего саммита, прошедшего в декабре 2019 года, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что новая встреча лидеров "нормандской четверки" состоится через четыре месяца, то есть в апреле.

