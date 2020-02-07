Неврологи предложили новый способ лечения болезни Альцгеймера

Политехнический институт Ренсселера смог добиться резкого замедления процесса накопление белкового "мусора" в клетках мозга при болезни Альцгеймера. Происходит это за счет блокировки фермента - гамма-секретазы, передает ТАСС. Ранее попытки подавить фермент уже предпринимались, но они вызывали побочные эффекты. Проблем удалось избежать, так как активный элемент C1 присоединяется не к ферменту, а к белку, который тот разрезает.



Известно, что болезнь Альцгеймера связана с накоплением в мозге бета-амилоидного белка, точнее, его "обрезков". Этот белковый "мусор" убивает нейроны. В свою очередь, гамма-секретаза отвечает за разрезание и "утилизацию" многих белков, среди которых и предшественник бета-амилоида (из него получаются в итоге отложения). Тотальная блокировка фермента невозможна, так как это нанесет вред всему организму.



Но ученые создали молекулу С1, которая блокировала не сам фермент, а присоединялась к предшественнику бета-амилоида и мешала гамма-секретазе разрезать его в "неправильном" месте. Как показали эксперименты с клеточными культурами, это резко замедляло формирование новых "заготовок" бета-амилоида.

