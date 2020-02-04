Оперативное устранение плесени и грибковых спор в помещении

Наличие грибковых спор в помещении и плесени негативно отражается на здоровье людей. Начинается все с цветных пятен на стенах и легкого недомогания, а заканчивается серьезными проблемами со здоровьем. Аллергия, нарушения работы ЖКТ, астма, всевозможные воспалительные процессы – лишь часть того «великолепия», которое ожидает человека. Не допустить подобного развития событий позволит оперативное профессиональное устранение факторов, которые привели к образованию грибка и плесени. В любом случае, борьба с плесенью и грибком обязательна.

Выделяют несколько факторов риска

Плесень и грибок требуют комфортных для себя условий, иначе развитие невозможно. Отправной точкой станет стабильно высокий уровень влажности и нарушение естественной вентиляции. Застойные явления станут отличной питательной средой. Масло в огонь подольет промерзание стен, которое приводит к появлению следов сырости. Не оставляют без внимания подвал, который подвержен разрушительному воздействию грунтовых вод. Если в помещении нарушен тепловой режим или протекает крыша, то не получится избежать проблем. Перечисленные факторы-риска носят накопительный характер, поэтому у человека есть достаточно времени для принятия незамедлительных решений.

Этапы проведения работ

Заказчику достаточно оставить заявку, чтобы сделать первый шаг на пути решения проблемы. Менеджер компании согласует время визита сотрудников. Вторым шагом на пути решения проблемы станет детальное обследование дома, квартиры или офиса. Эффективная борьба с плесенью и грибком включает несколько этапов:

фиксация уровня температура и влажности;



поиск возможных протечек;



формирование здорового микроклимата;



проведение противогрибковой обработки;



устранение плесени;



удаление мебели, которая безвозвратно испорчена плесенью.

Продолжительность всех манипуляций зависит от сложности объекта и фактической площади поражения.

Почему работу доверяют профессионалам

Эффективное устранение грибка и плесени возможно при соблюдении двух условий. Первое – это выбор правильных веществ и дозировки для обработки помещений. Точность станет залогом высокого качества и оперативности. Следующее условие победы над проблемой – это устранение негативных факторов, которые приведут к рецидиву. Комплексный подход решает не просто локальную проблему, а не позволяет ей опять появиться. В «плюсе» останется заказчик, у которого не возникнет проблем со здоровьем или испорченного имущества.