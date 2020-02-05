Онлайн-репетитор – новый формат обучения

Интернет уже давно открыл возможность дистанционного получения дохода. Сегодня по Сети могут зарабатывать деньги не только веб-дизайнеры, копирайтеры и IT-специалисты, но и школьные учителя с университетскими преподавателями. «Виртуальная Академия» всегда найдет клиентов репетитору.

Существование многочисленных мессенджеров в разы облегчило жизнь обычного человека. С помощью таких «болталок» можно не только поддерживать связь с друзьями и родственниками, но и прилично зарабатывать. Конечно, очное присутствие репетитора остается важным и вряд ли когда-нибудь потеряет свою актуальность, но уже большое количество работников образования оценили обучение в онлайн-формате. Главное преимущество данного метода в том, что учитель и его ученик находятся дома, перед монитором своего компьютера. Любые учебные материалы всегда «под рукой», их можно легко «перебросить» друг другу. К тому же, возможность видеть друг друга во время видеозвонка дает ощущение личного присутствия.

Как репетитору начать работать онлайн

Репетитору с опытом сложно себе представить работу в онлайн-формате. Возникает масса вопросов: как выполнять упражнения, как проверять домашнее задание, как объяснить новую тему? Ответы уже давно существуют и находятся в открытом доступе. Например, все упражнения делаются устно, домашняя работа присылается на электронную почту, новая тема оформлена в виде презентации в Power point.

Каждый педагог сам решает, как ему представить очередную тему урока. Перед преподавателем стоит другая задача, решение которой может потребовать усилий и времени. Где брать учеников? В данном случае, на помощь приходят социальные сети и многочисленные «доски» бесплатных объявлений. Кроме того, существуют сайты, такие как «Виртуальная Академия», они выступают в роли посредников между учеником и преподавателем. Репетитор размещает анкету на таком портале, представители «онлайн-конторы» подыскивают учеников. Если всех и все устроило, то учитель оплачивает установленную комиссию, а дальше работает со своим студентом.

Подводные камни онлайн-формата

Работать онлайн – это удобно и эффективно. Но любая сфера состоит из положительных и отрицательных сторон. Дистанционный формат тоже скрывает в себе определенное количество недостатков. Главный минус такой работы в том, что техника может подвести в любой момент: компьютер вышел из строя, отключили свет, закончился трафик. К сожалению, никто не застрахован от таких «катастроф». Еще один существенный недостаток – это вопрос оплаты. Часто бывает так, что клиенты просто исчезают, получить деньги за проделанный труд не представляется возможным. Остается только довериться посредникам из «Виртуальной Академии», которые проследят за выполнением всех взятых обязательств. В остальном минусов нет и сегодня онлайн-формат обучения используется повсеместно.