Наркотики и контрабанда. Кто такой Илья Кива и откуда у него столько денег?

В правоохранительные органы массово поступают свидетельские показания в отношении народного депутата, экс-комбата батальона «Полтавщина» Ильи Кивы по факту наркоторговли и контрабанды в зоне проведения АТО. Об этом сообщил Антикор.



Напомним, в АТО Кива был в 2014-2015 годах. Возглавляемый им батальон расформировали через 3 месяца после создания. По многочисленным сообщениям сослуживцев и свидетелей, на фронте Кива сосредоточился на контроле наркотрафика, контрабанды и поборов. Например, как рассказывают служившие с Кивой ветераны, за «разрешение» пересечь линию разграничения на автомобиле лично комбату нужно было заплатить 100 тыс. грн. «Причастность Кивы к наркоторговле и контрабанде подтверждается многочисленными свидетельскими показаниями: экс-сослуживцы, а также гражданские лица массово подают заявления в полицию и ГБР о том, что Илья Кива отладил регулярные поставки наркотиков между свободной и оккупированной территорией. В ближайшее время эти сведения могут быть обнародованы в рамках досудебного расследования», — пишет издание.



Как сообщает Антикор в 2015 году Илья Кива и глава Донецкого управления МВД Вячеслав Аброськин разделили область на две зоны влияния: комбату достался наркотрафик, за МВД осталась контрабанда. По приблизительным подсчетам СМИ, в первые 2 года вооруженной агрессии РФ против Украины каждый месяц через линию фронта в обе стороны переправляли до 50 кг кокаина, до полутонны героина, 300–400 кг синтетических наркотиков и 2-3 тонны марихуаны. «Беспрепятственную транспортировку товара обеспечивал Илья Кива. По воспоминаниям сослуживцев, сам комбат регулярно «снимал пробу». Арифметика простая: за год через Киву прошло под 50 тонн наркотических веществ стоимостью десятки, если не сотни миллионов гривен», — говорится в материале.



Со временем Кива стал посягать на контрабандные потоки, что и послужило причиной его конфликта с Аброськиным и дальнейшим переводом на службу в Херсонскую область, а затем в Киев. Там Кива укрепил влияние на наркорынок в должности главы департамента МВД по борьбе с наркопреступностью, которую занимал в 2015-2016 годах. Он крышевал нарколаборатории, а также способствовал закрытию расследований в отношении крупных синдикатов и поставщиков.



Как пишет издание, Кива сохраняет свое влияние на рынке даже спустя 4 года после увольнения из профильного департамента. В частности, летом 2019 года он оказался в центре скандала вокруг наркосиндиката с российскими корнями «Химпром». СМИ писали, что глава группировки Егор Буркин заплатил Киве 500 тыс. долларов за лоббистские услуги в Верховной Раде и отстранение от должности прокурора по делу «Химпрома» Романа Заричанского. «Позже в сети появилась информация о том, что Кива угрожал сотрудникам ГПУ и направил Генпрокурору депутатское обращение с требованием уволить неугодного картелю прокурора на том основании, что он якобы «содействует незаконной деятельности» синдиката и оказывает давление на судей», — говорится в материале.

