Внефракционный нардеп вошел во фракцию "Слуга народа"
Внефракционный народный депутат Украины Александр Санченко вошел в состав парламентской фракции "Слуга народа".
Об этом на пленарном заседании объявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.
Санченко прошел в Верховную Раду IX созыва по партийным спискам "Слуги народа" под номером 137.
Как сообщалось, Центральная избирательная комиссия признала избранным и зарегистрировала его 16 января 2020 года после того, как было получено постановление Верховной Рады о досрочном прекращении полномочий народного депутата фракции "Слуга народа" Ирины Венедиктовой, назначенной врио директора Государственного бюро расследований.
На момент избрания депутатом Савченко был директором по правительственным отношениям и корпоративной социальной ответственности, фестиваль "Атлас Викенд".
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