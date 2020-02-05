Правительство урезало зарплаты и премии министрам

Кабинет министров Украины принял решение об упорядочении выплат зарплат руководителям министерств. Об этом Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил в своем Telegram-канале, передает УНН.



"О зарплатах министров. На выполнение задания Президента правительство приняло решение об упорядочении выплат зарплат руководителям министерств. Справедливым будет привязать зарплаты министров, заместителей министров и других чиновников к средней зарплате по стране. То есть, если у всех зарплата будет уменьшаться, то у чиновников тоже. Зарплата министров и их заместителей будет в диапазоне от трех до пяти средних заработных плат", - написал Премьер.



Он выразил убеждение в необходимости "прекращать выплаты по 200-400% премий".



"Отныне максимальная премия будет не более, чем один оклад. Более того, вся информация о зарплатах руководства Кабинета Министров будет публичной и будет обнародоваться ежемесячно", - отметил Гончарук.

