Британия запретит продажу автомобилей на дизеле и бензине с 2035 года

В Великобритании планируют ввести запрет на продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в 2035 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.



По мнению экспертов, процесс нужно ускорить потому что в 2040 году вводить запрет будет слишком поздно, если страна хочет свести выбросы углекислого газа почти к нулю к середине этого века.



"Запрет на продажу новых бензиновых, дизельных или гибридных автомобилей в Великобритании будет перенесено с 2040 на 2035 год", - говорится в сообщении.



Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о новой политике в отношении автомобилей в рамках запуска события, посвященного климатическому саммиту ООН в ноябре в Глазго.

