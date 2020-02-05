Пылесосы Dyson – современный подход к уборке

Основными плюсами пылесосов Dyson являются: возможность распознавать покрытие, тщательно убирать и приспосабливать мощность к существующим условиям. Устройства данной марки бывают цилиндрическими и беспроводными.

Допустим, модель Dyson Cinetic Big Ball не теряет мощности всасывания, однако при этом не требует дополнительного обслуживания. Устройство способно справиться даже с такими засорениями, от которых забиваются другие пылесосы, что дает ему неоспоримое преимущество.

Мало того, этот аппарат не имеет фильтров, которые следовало бы постоянно менять. В отличие от цилиндрических пылесосов, он не будет опрокидываться, ввиду чего работа не станет прерываться.

Быстрое и эффективное решение

Пылесосы Dyson Cinetic Big Ball хороши также тем, что возвращение в изначальное положение происходит в автоматическом режиме. Соответственно, хозяйка потратит меньше времени на уборку, ведь никаких «простоев» в работе наблюдаться не будет.

Имеется также новый механизм очистки контейнера. Это повышенная гигиеничность и комфорт. Накопленный сор быстро выталкивается, без каких-либо дополнительных манипуляций.

Турбощетка из углеродного волокна легко удаляет грязь с твердых покрытий. Также имеется регулируемый шарнир с тремя доступными режимами. Обновленная технология дает возможность пылесосу огибать препятствия. Это избавляет от царапин на покрытии.

Инженеры Dyson совершили прорыв, создав округлый корпус пылесосов. Как следствие, низкий центр тяжести. В результате чего модели этой линии отлично вращаются и поворачиваются.





Модели, достойные внимания

Пылесос Dyson Cyclone V11™ Absolute

Безусловно, основной его плюс – высокий крутящий момент насадки, которая имеет мягкий валик. Устройство имеет 14 циклонов, емкий аккумулятор, двигатель с цифровой регулировкой, ЖК-дисплей, 3 режима.

Пылесос Dyson Cyclone V10™ Absolute

В данной модели пересмотрена система гигиенической очистки. Пылесос может работать около часа, что не отражается на мощности мотора. Двигатель имеет цифровое управление. Еще один плюс – 14 циклонов. Устройство трансформируется в портативное.

Пылесос Dyson V7 Parquet Extra

Создан по технологии 2 Tier Radial™, может работать полчаса, не теряя мощности, есть режим МАХ, док-станция, мощный двигатель с цифровым управлением. Насадки меняются буквально «по щелчку пальцев».

Пылесосы Dyson стоят на страже чистоты вашего дома, поэтому их точно следует купить.