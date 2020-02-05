Пылесосы Dyson – современный подход к уборке
Основными плюсами пылесосов Dyson являются: возможность распознавать покрытие, тщательно убирать и приспосабливать мощность к существующим условиям. Устройства данной марки бывают цилиндрическими и беспроводными.
Допустим, модель Dyson Cinetic Big Ball не теряет мощности всасывания, однако при этом не требует дополнительного обслуживания. Устройство способно справиться даже с такими засорениями, от которых забиваются другие пылесосы, что дает ему неоспоримое преимущество.
Мало того, этот аппарат не имеет фильтров, которые следовало бы постоянно менять. В отличие от цилиндрических пылесосов, он не будет опрокидываться, ввиду чего работа не станет прерываться.
Быстрое и эффективное решение
Пылесосы Dyson Cinetic Big Ball хороши также тем, что возвращение в изначальное положение происходит в автоматическом режиме. Соответственно, хозяйка потратит меньше времени на уборку, ведь никаких «простоев» в работе наблюдаться не будет.
Имеется также новый механизм очистки контейнера. Это повышенная гигиеничность и комфорт. Накопленный сор быстро выталкивается, без каких-либо дополнительных манипуляций.
Турбощетка из углеродного волокна легко удаляет грязь с твердых покрытий. Также имеется регулируемый шарнир с тремя доступными режимами. Обновленная технология дает возможность пылесосу огибать препятствия. Это избавляет от царапин на покрытии.
Инженеры Dyson совершили прорыв, создав округлый корпус пылесосов. Как следствие, низкий центр тяжести. В результате чего модели этой линии отлично вращаются и поворачиваются.
Модели, достойные внимания
Пылесос Dyson Cyclone V11™ Absolute
Безусловно, основной его плюс – высокий крутящий момент насадки, которая имеет мягкий валик. Устройство имеет 14 циклонов, емкий аккумулятор, двигатель с цифровой регулировкой, ЖК-дисплей, 3 режима.
Пылесос Dyson Cyclone V10™ Absolute
В данной модели пересмотрена система гигиенической очистки. Пылесос может работать около часа, что не отражается на мощности мотора. Двигатель имеет цифровое управление. Еще один плюс – 14 циклонов. Устройство трансформируется в портативное.
Пылесос Dyson V7 Parquet Extra
Создан по технологии 2 Tier Radial™, может работать полчаса, не теряя мощности, есть режим МАХ, док-станция, мощный двигатель с цифровым управлением. Насадки меняются буквально «по щелчку пальцев».
Пылесосы Dyson стоят на страже чистоты вашего дома, поэтому их точно следует купить.