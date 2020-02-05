В Полтаве школы закрыли на карантин

В Полтаве начиная со среды, 5 февраля, вводится карантин во всех школах. Он продлится до 10 февраля включительно, сообщает пресс-служба Полтавского городского совета.



Отмечается, что такое решение было принято в связи с повышенным уровнем заболеваемости.



"В целях сохранения здоровья детей, соблюдения требований санитарного законодательства Украины относительно организации образовательного процесса, будут приостановлены занятия в учреждениях общего среднего и внешкольного образования с 5 по 10 февраля (включительно)", - говорится в сообщении.

