ГБР открыло уголовное дело против Сытника

Госбюро расследований открыло уголовное производство по факту возможного злоупотребления служебным положением директором Национального антикоррупционного бюро Артемом Сытником.



Об этом Українським Новинам сообщил источник в ГБР.



"Это правда, такое уголовное производство открыто", - сказал он.



Дело открыто по части 1 статьи 364 Уголовного кодекса по заявлению депутата Верховной Рады Александра Дубинского ("Слуга народа").



Расследование начато 4 февраля.



Дубинский обратился в ГБР с заявлением о преступлении Сытника, поскольку считает, что он признан судом виновным в коррупции и не может быть директором НАБУ.

