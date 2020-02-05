ГБР открыло уголовное дело против Сытника
Госбюро расследований открыло уголовное производство по факту возможного злоупотребления служебным положением директором Национального антикоррупционного бюро Артемом Сытником.
Об этом Українським Новинам сообщил источник в ГБР.
"Это правда, такое уголовное производство открыто", - сказал он.
Дело открыто по части 1 статьи 364 Уголовного кодекса по заявлению депутата Верховной Рады Александра Дубинского ("Слуга народа").
Расследование начато 4 февраля.
Дубинский обратился в ГБР с заявлением о преступлении Сытника, поскольку считает, что он признан судом виновным в коррупции и не может быть директором НАБУ.
Источник: Українські новини
12:21