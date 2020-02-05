ГБР открыло уголовное дело против Сытника

ГБР открыло уголовное дело против Сытника

Госбюро расследований открыло уголовное производство по факту возможного злоупотребления служебным положением директором Национального антикоррупционного бюро Артемом Сытником.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в ГБР.

"Это правда, такое уголовное производство открыто", - сказал он.

Дело открыто по части 1 статьи 364 Уголовного кодекса по заявлению депутата Верховной Рады Александра Дубинского ("Слуга народа").

Расследование начато 4 февраля.

Дубинский обратился в ГБР с заявлением о преступлении Сытника, поскольку считает, что он признан судом виновным в коррупции и не может быть директором НАБУ.