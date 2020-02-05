Украинцам продлили сроки безвизового пребывания в Аргентине и Монголии

Кабинет министров Украины подписал протоколы с правительствами Аргентины и Монголии об увеличении сроков безвизового пребывания граждан. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Алексея Гончарука в Telegram.



По его словам, украинцы смогут находиться в Монголии и Аргентине без виз до 90 дней в течение 180 дней без виз. Ранее были предусмотрены 90 дней в течение года.



"Правительство утвердило два протокола между правительством Украины и правительствами Монголии и Аргентины, которые предусматривают увеличение срока безвизового пребывания граждан Украины на территории двух стран в два раза", - отметил Гончарук.

