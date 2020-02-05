Федину вызывают в ГБР для вручения подозрения

Народного депутата Украины Софию Федину вызывают в Государственное бюро расследований для вручения уведомления о подозрении. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.



"По поручению Генерального прокурора 3 февраля 2020 года следователем Государственного бюро расследований с соблюдением требований ст. 135 УПК Украины на 6 февраля 2020 года вызвана Народный депутат Украины Федина София для проведения процессуального действия - вручение письменного уведомления о подозрении", - говорится в сообщении.



Также сообщается, что повестка о вызове направлена по адресу ее регистрации, фактического проживания и по месту работы.



Как ранее сообщалось, Генеральная прокуратура Украины вернула в Госбюро расследований сообщение о подозрении нардепу Софии Федине и военнослужащему Марусе Зверобой по факту угроз в адрес Президента для устранения недостатков.



Напомним, по предварительной информации, 26 октября 2019 года народный депутат Украины София Федина и гражданка Маруся Зверобой, находясь во Львове, осуществили онлайн-трансляцию на видеохостинге YouTube и в социальной сети Facebook, во время которой выражали угрозы убийством, адресованные Президенту Украины Владимиру Зеленскому, связанные с его государственной деятельностью.

