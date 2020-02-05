Кабмин одобрил распределение частот для покрытия 4G в селах

Кабинет министров Украины на заседании 5 февраля одобрил перераспределение частот для покрытия 4G в селах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Алексея Гончарука в Telegram.



По словам Гончарука, перераспределение частот в диапазонах 800-900 МГц улучшит доступ к мобильному интернету, и облегчит строительство сетей 4G.



"Благодаря перераспределению частот уже в первых числах марта операторы обновят свои лицензии. В апреле свою сеть начнет развивать оператор "Интертелеком", а в июле - мобильные операторы большой тройки", - сообщил Гончарук.



Он также отметил, что сохраняются темпы развития, согласно которым до 2024-го года высокоскоростной интернет на 95% покроет транспортную инфраструктуру, населенные пункты и социальные объекты.

