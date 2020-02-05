Свадебный танец: какой сингл станет лучшим началом семейной жизни?

Свадебное торжество для каждого из нас – самое запоминающееся и волнительное событие. Все должно быть продумано до мелочей, начиная от свадебного наряда до цветочных композиций.



Свадебное торжество для каждого из нас – самое запоминающееся и волнительное событие. Все должно быть продумано до мелочей, начиная от свадебного наряда до цветочных композиций.

Однако есть одна, казалось бы, незначительная, но важная деталь – первый танец молодоженов. Каким он должен быть? На это нет однозначного ответа. Все зависит от вкусов и предпочтений жениха и невесты. Это может быть и любимый всеми вальс, танго, фокстрот, румба и еще множество других видов танцев.

Есть те, кто даже на традиционной свадьбе предпочитает сплясать старый добрый рок-н-ролл. В последнее время все больше становится популярным «микс», когда молодые танцуют под мелодии, быстро сменяющие друг друга.

Наряду с выбором танца не последнее место занимает и песня, под которую молодые будут танцевать. Здесь тоже все зависит от пожеланий супругов. Для первого свадебного танца можно выбрать как проверенный временем хит, так и что-то новое, современное. Многие отдают предпочтение песням, которые имеют особое значение для молодоженов. Например, песня, под которую пара танцевала на своем первом свидании. Так, это может быть композиция:

Aerosmith – «I Don’t Want To Miss A Thing»;

Michael Bolton – «When A Man Loves A Woman»;

Richard Marx – «Right Here Waiting»;

Elvis Presley – «Love Me Tender», «Only you»;

Евгений Дога – вальс из к/ф «Мой ласковый и нежный зверь» и т. д.

Но если не знаете, на чем остановить свой выбор, можете обратиться к организатору свадьбы, если таковой имеется, или к хореографу, который будет помогать ставить танец. Также можно самостоятельно придумать движения, отрепетировать их и удивить родных и гостей оригинальным подходом. Часто в этом действе молодые задействуют друзей, организовав своеобразный танцевальный батл.

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