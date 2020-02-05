Регулятор одобрил повышение тарифов на воду

Нацкомиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг утвердила решение о повышении тарифов на водоснабжение и водоотведение, сообщает ТСН.



Ожидается, что тарифы вырастут в среднем на 15-20% в зависимости от региона.



В Комиссии отмечают, что это повышение обусловлено стремительным ростом зарплат в отрасли. В частности, в структуре тарифа, оплата труда составляет почти треть всей стоимости, а еще почти столько электричество.



"Основная причина - это заработная плата в городах. Заработная плата, которая была в структуре тарифа, составляла 5,6 тысячи гривен, сейчас среднерыночная зарплата - 12 тысяч, в Киеве - 16, во Львове - 18. Рост от 15 до 20% - это несущественное подорожание на платежку", - говорит член НКРЭКУ Ольга Бабий.



Как отмечается, самую дорогую воду продолжают потреблять на Востоке Украины, в частности, в Павлограде и Бердянске. Здесь придется заплатить почти 40 гривен за куб.



Цены в Западной Украине несколько ниже. Вода остается самой дешевой в Луцке - чуть больше 16 гривен за подачу и отвод.



Окончательную стоимость воды по регионам чиновники смогут озвучить через несколько дней.

