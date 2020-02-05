Кабмин назначил врио главы "Укразализныци"

Кабинет министров Украины временно возложил обязанности главы правления "Укразализныци" на Марчека Желько. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на правительственном портале.



Согласно распоряжению, на члена правления акционерного общества "Укрзализныця" Марчека Желько временно возлагаются обязанности главы правления. Он будет исполнять обязанности руководителя УЗ до избрания главы правления.



Отметим, Желько вошел в состав правления "Укрзализныци" в 2016 году. В 2014-2015 годах был независимым членом наблюдательного совета компании "Укрросметалл".



Напомним, на прошлой неделе Кабинет министров согласовал увольнение Евгения Кравцова с поста главы правления УЗ. Сам Кравцов о решении уйти с занимаемой должности заявил еще в конце декабря 2019 года. По его словам, он намерен перейти в публичный сектор.

