Из-за коронавируса на карантин отправили еще один круизный лайнер

Вслед за кораблем, задержанным на карантин у берегов Японии, в Гонконге из-за угрозы заражения решили провести медицинскую проверку пассажиров круизного лайнера World Dream. Об этом сообщает CNN.



На борту судна, которое стоит в порту Гонконга, находятся более 1,8 тысяч человек. Практически все они — жители Гонконга. Пассажирам и членам экипажа запретили сходить на сушу.



Причиной карантина стали высокая температура, кашель и боль в горле у десятков членов экипажа.



Отмечается, что накануне World Dream хотел зайти в порт города города Гаосюн на юго-западе Тайваня, но ему запретили это делать.



По последним данным, в мире коронавирусом заразились 24500 человек. В тяжелом состоянии находятся 3212 человек. Умерли — 493 человека.

