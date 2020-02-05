Зеленский уволил главу Ивано-Франковской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении главы Ивано-Франковской областной государственной администрации (ОГА).



"Уволить Шмыгаля Дениса Анатолиевича с должности главы Ивано-Франковской областной государственной администрации согласно с поданным ним заявлением", - указывается в тексте указа №38/2020, обнародованного пресс-службой президента.



Как сообщалось, 4 февраля Верховная Рада назначила Шмыгаля вице-премьер-министром – министром развития громад и территорий. Он заменил на должности Алену Бабак, которая написала заявление на увольнение по собственному желанию.

