Владелец Нью-Йоркской фондовой биржи предложил купить eBay за 30 миллиардов долларов

Компания Intercontinental Exchange Inc. (ICE), владеющая Нью-Йоркской фондовой биржей, провела предварительные переговоры с eBay о покупке этой интернет-площадки, сообщают The Wall Street Journal и The Financial Times.



В ICE оценили eBay более чем в 30 миллиардов долларов, сообщает WSJ со ссылкой на источники. Это выше рыночной капитализации eBay, которая составляет 28 миллиардов долларов. Источники FT сообщили, что ICE не сделала официального предложения о покупке.



В ICE подтвердили, что обращались к eBay с предложением изучить ряд возможностей, которые могут быть значимы для акционеров обеих компаний, но сейчас переговоры не ведутся.



На фоне этих новостей акции eBay на максимуме выросли с 34,39 доллара до 38,73 доллара. В то же время акции ICE упали со 101,44 доллара до 92,60 доллара.



eBay — крупнейший интернет-аукцион в мире, существующий с 1995 года.