США провели пуск межконтинентальной баллистической ракеты

Соединенные Штаты Америки (США) осуществили испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, способной нести несколько ядерных боеголовок индивидуального наведения. Об этом сообщило Командование глобального удара ВВС США, передает New York Times.



Ракета была запущена в 12:33 по киевскому времени из шахтной пусковой установки на авиабазе Ванденберг в штате Калифорния. Она поразила заданную цель на американском полигоне в районе атолла Кваджалейн (Маршалловы острова) в центральной части Тихого океана.



При этом ранее представитель авиабазы Ванденберг указал, что нынешний тестовый пуск не связан с каким-либо событием в мире.

