Тест-системы для диагностики нового коронавируса поставлены в Украину

Тест-системы для диагностики нового коронавируса находятся на таможенной границе Украины, сообщил гендиректор директората общественного здоровья Министерства здравоохранения Андрей Скипальский на пресс-конференции в Киеве в среду.



"Тест-систем, которые уже поставили в Украину, достаточно для исследования 25-30 случаев. В то же время существуют договоренности со Всемирной организацией здравоохранения относительно дополнительной поставки тест-систем в ближайшее время, что увеличит это количество вдвое или втрое", - сказал он.



Кроме того, Скипальский отметил, что "в 11 случаев пациентов, у которых были подозрения на коронавирус, заболевание не подтвердилось, еще двое находятся на диагностике".

