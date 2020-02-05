США понижают ядерный порог - МИД России

Действия США свидетельствуют о том, что Вашингтон допускает возможность ограниченной ядерной войны, понижая ядерный порог. Как сообщает ТАСС в среду, 5 февраля, так в МИД России прокомментировали заявление Пентагона о размещении маломощных ядерных боеголовок на подлодках.



"Мы реагируем на это с большой тревогой не потому, что видим в этом угрозу безопасности нашей страны, как раз безопасность надежным образом обеспечена в результате усилий, которые предпринимались и в плане вооружения, и в плане создания перспективных образцов военной техники, но с точки зрения доктрин и концепций, которые применяются американцами в ядерной сфере. Это очень тревожно", - сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.



По его словам, размещение ядерных боеголовок на подлодках означает допущение США ограниченной ядерной войны.



"Появление на стратегических носителях США зарядов пониженной мощности означает, что ранее прозвучавшие в декларативной форме с американской стороны рассуждения о возможности применения такого рода средств в гипотетическом конфликте уже воплощаются в металле, в изделиях. Это отражение того, что США реально понижают ядерный порог, что они допускают для себя ведение ограниченной ядерной войны и победу в такой войне", - сказал дипломат.

