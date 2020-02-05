Названы самые безопасные места в городе

Ученые Университета штата Пенсильвания в США назвали самые безопасные места в крупных городах, где наблюдаются низкие уровни содержания загрязняющих твердых частиц в воздухе. К ним относят крыши и подветренные стороны зданий. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.



Исследователи создали аэродинамическую установку, моделирующую воздушный поток в городской местности. Для создания препятствий, мешающих ветру на низких высотах и создающих турбулентность (деревья и здания), ученые воспользовались картоном и деталями пластикового конструктора. В качестве источника загрязнения был использован ультразвуковой увлажнитель, поскольку твердые частицы в воздухе часто покрываются каплями воды.



Данные, полученные в ходе эксперимента, были использованы для разработки компьютерной модели. Наименьшие концентрации частиц были выявлены на крышах и на фасадах зданий с подветренной стороны (поток частиц перпендикулярен улице), что помогает установить новые правила безопасности для пешеходов во время аварийных выбросов загрязняющих веществ. Новые воздухозаборники следует устанавливать на участках крыш вдали от уличных дорог.



Загрязненный городской воздух является одним из основных факторов развития хронических заболеваний и рака, а также преждевременной смерти.

