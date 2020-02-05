Папа Римский встретится с Зеленским

Папа Римский Франциск на этой неделе примет президента Украины Владимира Зеленского. Как сообщила 5 февраля служба печати Святого престола, встреча состоится 8 февраля.



Понтифик неоднократно публично призывал к скорейшему урегулированию ситуации на востоке Украины.



По его инициативе католическая церковь в Европе собирала пожертвования в пользу украинского населения.



В итоге через католические и другие благотворительные организации были реализованы гуманитарные проекты на сумму 16 миллионов евро.

