В Украине на 43% превышен эпидпорог на грипп и ОРВИ - МОЗ

За прошедшую неделю гриппом и ОРВИ в Украине заболело 260 тысяч человек. Интенсивный показатель заболеваемости составил 682 на 100 тысяч населения, что на 43% больше эпидемического порога. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.



"За прошедшую неделю (27 января - 2 февраля) на ОРВИ заболели 260 000 871 человек, из них 67,8% - дети. Интенсивный показатель заболеваемости составил 682,2 на 100 тысяч населения, что на 43,1% больше эпидемического порога по Украине", - говорится в сообщении.



Отмечается, что почти во всех областях Украины было зарегистрировано эпидемическую активность различной интенсивности.



"Только в городе Киев, Черниговской, Харьковской и Луганской областях не превышен эпидемический порог", - отметили в пресс-службе.



При этом сообщается, что превышение эпидемического порога заболеваемости гриппом не означает начало эпидемии гриппа.



Чаще всего это типичный для зимнего времени года и вполне ожидаемый эпидемический подъем заболеваемости.



"По результатам лабораторного исследования методом ПЦР (полимеразной цепной реакции - ред.) в 30 из 95 образцов материалов определены вирусы гриппа: 18 - типа А (Н1) pdm09, 12 - типа А, а не субтипирован", - добавили в пресс-службе.

