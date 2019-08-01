Неприятный запах из стиральной машины: причины, лучшие способы избавления

От стиральной машины в доме каждый ожидает чистоты и свежести. Однако, реальность оказывается жестокой, ведь далеко не всегда от стиральной машины исходят приятные ароматы. При длительном использовании и ненадлежащем уходе, может проявляться неприятный запах, который создаст огромное количество трудностей. И вот здесь существует несколько особенностей, ведь с неприятным запахом можно справиться самостоятельно, а если проблема слишком серьезная, тогда поможет только ремонт стиральных машин Позняки, который будет выполнен профессионалами.

Причины появления неприятного запаха

Существует несколько ключевых причин, которые могут спровоцировать появление характерного запаха:

Машинка «задыхается». Как правило, после стирки многие сразу закрывают люк, думая, что ничего страшного не происходит. Это совсем не так, если люк закрывается, в барабане остается большое количество влаги, которая начнет оставлять неприятных запах и провоцировать появление плесени. Важно оставлять дверцу открытой несколько часов, чтобы все влага угла. Не протирается резиновая манжета. На манжете скапливается большое количество мусора и воды. Они могут давать характерные ароматы. И самое главное – на манжетах начинает появляться плесень. Барабан используется для хранения грязного белья. В машинке всегда повышенная влажность и если хранить в ней грязные вещи, получается идеальная среда для развития бактерий. Вещи должны храниться в корзине, других вариантов просто нет. Резкая смена порошка. В желании сэкономить, многие начинают использовать порошки низкого качества, совсем не думая о возможных последствиях. Порошок может запросто прилипнуть к стенкам машинки и не раствориться во время стирки, из-за чего и проявится неприятный аромат. Загрязнился сливной фильтр. Здесь важно знать всего один факт: фильтр нужно чистить каждые 3 месяца. Старый сливной шланг. На стенках всегда появляется мусор, из-за которого появление запаха становится нормой.

В первую очередь важно понять причины, почему возникла проблема и бороться с ними. Когда причина будет найдена, можно приступать ко второму этапу.



Очистка содой

Это самый популярный способ, который позволяет убить микробы и ужасный запах. Достаточно смешать полстакана соды с таким же количеством воды и тщательно перемещать, пока не образуется пастообразная консистенция. Получившейся раствор наносится на барабан, манжет и другие участка. Нанося, важно применять щетку и перчатки для безопасности рук. После окончания процедуры, машинка должна быть запущена на полоскание.

Лимонная кислота

Этот метод более простой, необходимо:

смешать 150 г лимонной кислоты и несколько ложек соды;

смесь добавляется в лоток для загрузки белья;

машинка включается на самую высокую температуру;

по окончании стирки открывается люк до полного высыхания.

Уксус

Более простого способа сейчас просто не найти. Во время стирки, вместо кондиционера добавляется полстакана уксуса. Можно не переживать, уксус не оставит никаких неприятных запахов на одежде, скорее, он пойдет только на пользу. Уксус способен убить все неприятные запахи уже после первой стирки. Если с первого раза не получится, процедуру можно повторить. Многие эксперты рекомендуют добавлять уксус 1 раз в месяц для профилактики.