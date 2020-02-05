Украина не готова к деоккупации Крыма - представитель Зеленского

Постоянный представитель президента Владимира Зеленского в АР Крым Антон Кориневич считает, что на данный момент Украина не готова к возвращению аннексированного Россией полуострова.



Об этом он сказал в интервью Укринформа.



"Вот если агрессор Российская Федерация завтра идет из Крыма, Украинское государство не готово. Оно должно быть готово, но то, что сейчас мы видим, - нам еще работать и работать", - убежден Кориневич.



По его словам, власть в первую очередь должна продумать план распределения власти на местном и центральном уровнях.



"Я думаю, и СНБО, и Министерство временно оккупированных территорий, и силовики должны иметь понимание, что именно сделает Украина, когда получит сигнал из Крыма", - сказал представитель президента.



Кориневич добавил, что деоккупация Крыму возможна только политически дипломатическим путем: «Нам надо заставить Российскую Федерацию оттуда уйти. Это очень трудно, очень сложно, но в итоге оккупации заканчивались. Вопрос только - когда?"

