Генпрокуратура ДНР квалифицировала обстрел Донецка как теракт

Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики возбудила уголовное дело по статье "теракт" в отношении украинских силовиков после обстрела Донецка, сообщили в среду в пресс-службе ведомства.



"Следственным управлением генеральной прокуратуры ДНР возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении командира 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ, а также подчиненных ему по службе военнослужащих по факту совершения ими террористического акта", - говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры ДНР.



По данным ведомства, украинские силовики во вторник обстреляли запад Донецка, было повреждено пять домов. Уголовное дело возбуждено по статье "теракт". Ее санкция предусматривает до 20 лет лишения свободы.

