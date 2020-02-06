Кива собрался судиться с Рябошапкой

Народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива пообещал подать в суд на генерального прокурора Руслана Рябошапку, который открыл против него уголовное дело за нанесение телесных повреждений посетителю ресторана в Киеве.



Об этом он заявил во время заседания комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности, передают Украинские новости.



Как пояснил Кива, он будет судиться с ним из-за квалификации дела, открытого по факту драки с его участием в ресторане в Киеве.



"Встретимся в суде", - сказал он.



Кроме того, Кива сообщил, что вынужден был вывезти своих детей за границу из-за дела по факту драки.



Напомним, 22 января нардеп Илья Кива подрался в ресторане в центре Киева с ветераном АТО. Позже Илья Кива пожаловался, что АТОшник, с которым он сцепился в ресторане, раньше угрожал ему в Facebook.

