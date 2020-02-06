Гончарук объяснил роль Deutsche Bahn в управлении "Укрзализныцей"

Национальный оператор железных дорог Германии Deutsche Bahn AG с 1 января 2021 года будет оказывать поддержку в управлении АО "Укрзализныця" (УЗ) в сфере грузовых, пассажирских перевозок, инфраструктуры и предоставления услуг и технического обслуживания. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

"Первоочередной задачей будет изучение состояния "Укрзализныци" и создание Дорожной карты изменений. Следующий шаг - с 1 января 2021 года Deutsche Bahn будет оказывать поддержку в управлении УЗ в сфере грузовых, пассажирских перевозок, инфраструктуры, предоставления услуг и технического обслуживания", - написал он.



По словам Гончарука, партнерство компаний также стимулирует запуск новых маршрутов и будет способствовать более тесной интеграции транспортных систем. "В приоритете нашего правительства - повышение эффективности управления "Укрзализныцей" и обеспечение перехода к европейской модели рынка железнодорожных перевозок", - подчеркнул премьер.



При этом он напомнил, что сотрудничество компаний не предполагает продажу или аренду такого стратегически важного государственного объекта, как "Укрзализныця".

