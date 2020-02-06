На Украине заявили о неготовности к возвращению Крыма

"Постоянный представитель" президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что на сегодняшний день страна не готова к возвращению полуострова.



В интервью агентству "Укринформ" "постпреда" спросили, как поступят киевские власти, если "завтра нужно будет вернуться в Крым".



"Украинское государство не готово. Оно должно быть готово, но то, что сейчас мы видим, — нам еще работать и работать", — сказал Кориневич.



По его словам, в таком случае важно организовать работу местных и центральных властей, а у министерства "временно оккупированных территорий" и Совета национальной безопасности и обороны должно быть представление, как реагировать на такое развитие событий.

