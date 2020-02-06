США надеются на развитие прогресса, достигнутого на саммите в Париже

США надеются, что достигнутый в ходе последнего раунда переговоров в "нормандском формате" прогресс получит развитие, заявил в среду советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен.



"Думаю, на последних переговорах в "нормандском формате" был достигнут некоторый прогресс. И мы хотели бы, чтобы этот прогресс развивался и чтобы русские придерживались обещаний, которые они дали как в рамках минских соглашений, так и президенту (Франции Эммануэлю) Макрону и другим в рамках нормандского процесса. Мы будем и дальше поддерживать это", - сказал он, выступая на одной из дискуссионных площадок в Вашингтоне.



На первом за три года саммите стран "нормандской четверки" (Франция, Германия, Россия, Украина), который прошел в Париже 9 декабря прошлого года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе.



В коммюнике подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в нормандском формате, предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе. Помимо этого, они призвали контактную группу обеспечить обмен пленными в Донбассе "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам".

