Обращение Трампа к нации — 2020 (полный текст)

В своем третьем выступлении в Конгрессе о положении в стране президент Трамп поведал о «великом возрождении Америки». Президент Трамп во вторник выступил со своим третьим посланием о положении в стране на совместном заседании Сената и Палаты представителей. Через день Сенат должен будет провести окончательное голосование по делу об импичменте и решить, отстранять ли Трампа от власти.

Ниже приводится полный текст его выступления в том виде, в каком его предоставил Белый дом.



"Большое спасибо. Спасибо. Большое спасибо.



Госпожа спикер, господин вице-президент, члены Конгресса, первая леди Соединенных Штатов и мои сограждане!



Три года назад мы начали великое возрождение Америки. Сегодня я здесь, перед вами, чтобы сообщить о невероятных результатах. Количество рабочих мест быстро увеличивается, доходы стремительно растут, бедность резко снижается, доверие и уверенность на подъеме, преступность падает, а наша страна процветает и снова пользуется большим уважением. Враги Америки обращены в бегство, удача повернулась к ней лицом, а будущее страны ослепительно светлое.



Годы экономического упадка подошли к концу. В прошлое также ушли нарушенные обещания, подъем без восстановления занятости, набившие оскомину банальности и постоянные оправдания за истощение американского богатства, ослабление власти и престижа.



Всего за три коротких года мы перебороли менталитет американского упадка и отвергли приуменьшение исторического предназначения Америки. Мы полностью это отвергли. Мы продвигаемся вперед такими темпами, которые еще недавно были совершенно немыслимы, и мы никогда, никогда не повернем вспять.



С радостью сообщаю вам сегодня, что наша экономика — в лучшем состоянии за все время своего существования. Наша армия полностью перестроена, и по своей мощи она не имеет себе равных во всем мире. Всем до нее очень далеко. Наши границы надежно защищены. Наши семьи преуспевают. Наши ценности возродились. Наша гордость восстановлена. Вот почему я заявляю народу нашей великой страны и членам Конгресса: положение нашей нации прочно как никогда.



Концепция, которую я изложу сегодня, демонстрирует, как мы строим самое процветающее и недискриминационное общество в мире — общество, в котором каждый гражданин может воспользоваться непревзойденными успехами Америки, и где любая группа людей может участвовать в невероятном подъеме страны.



С того самого момента, как я вступил в должность, мы начали быстро возрождать американскую экономику. Мы резко сократили рекордное количество норм и правил, порождающих безработицу. Мы ввели исторические и рекордные налоговые сокращения. Мы боролись за справедливые, честные и взаимно обязывающие торговые соглашения. Наша повестка неизменно нацелена на защиту рабочих, семей, поддержку экономического роста и прежде всего — Америки. Спасибо. Мы движемся вперед с неиссякаемым оптимизмом, воодушевляя наших граждан всех рас, всех цветов кожи, всех вероисповеданий и убеждений.



С момента моего избрания мы создали 7 миллионов новых рабочих мест — на 5 миллионов больше, чем прогнозировали правительственные эксперты во времена прежней администрации.



Уровень безработицы — самый низкий за полвека с лишним. Что самое невероятное, так это то, что при моей администрации средние показатели безработицы ниже, чем при любой другой администрации за всю историю нашей страны. Это так. Если бы мы не отменили провальную экономическую политику предыдущей администрации, мир бы сегодня не увидел этих великих экономических успехов.



Показатели безработицы у афроамериканцев, испаноязычных американцев и американцев азиатского происхождения достигли самого низкого уровня за всю историю. Безработица среди афроамериканской молодежи — на историческом минимуме. Бедность среди афроамериканцев сократилась до самого низкого показателя за все время.



Уровень безработицы среди женщин достиг самого низкого уровня почти за 70 лет. А в прошлом году женщины заняли 72% всех новых рабочих мест.



Безработица среди ветеранов упала до рекордного минимума. То же самое произошло с безработицей среди американских инвалидов.



У рабочих без аттестата о среднем общем образовании уровень безработицы сегодня самый низкий за всю историю США. Сегодня работает рекордное количество молодых американцев.



При предыдущей администрации списки малоимущих американцев, получавших продовольственные талоны, увеличились на 10 с лишним миллионов человек. При моей администрации 7 миллионов американцев перестали получать продовольственные талоны, а 10 миллионов перестали получать социальные пособия.



За восемь лет при прежней администрации более 300 тысяч человек трудоспособного возраста выбыли из числа экономически активного населения. Всего за три года моей администрации 3,5 миллиона человек трудоспособного возраста вошли в число экономически активного населения.



С момента моего избрания состояние кормильцев из нижней половины шкалы зарплаты увеличилось на 47%. Оно росло в три раза быстрее, чем состояние самого богатого 1%. После долгих десятилетий, когда доходы оставались неизменными или снижались, зарплаты начали стремительно расти. И, что самое замечательное, быстрее всего они растут у рабочих с низкими доходами: с момента моего избрания их зарплаты увеличились на 16%. Это настоящий бум синих воротничков.



Средние реальные доходы семей сегодня самые высокие за всю историю.



С момента моего избрания рынки ценных бумаг в США поднялись на 70%, добавив к национальному богатству более 12 триллионов долларов и превзойдя все, что считалось возможным. Это рекорд. Об этом мечтают все страны мира. Они восхищаются. Потребительское доверие достигло новых поразительных высот.



Все эти миллионы людей с накопительными пенсионными счетами 401(k) и с пенсиями сегодня живут намного лучше, чем прежде, потому что увеличения у них составили 60, 70, 80, 90 и 100%, а то и больше.



Вакансии и инвестиции сегодня появляются в 9 тысячах ранее заброшенных районов благодаря зонам возможностей. Инициатором этого плана стал сенатор Тим Скотт (Tim Scott), и наши замечательные республиканские налоговые сокращения — в том числе и его заслуга. Иными словами, богатые люди и компании вкладывают деньги в бедные районы и территории, которые не видели инвестиций много десятков лет. Это помогает создавать новые рабочие места, придает энергию и воодушевляет людей. Люди впервые увидели такое, хотя и раньше вполне этого заслуживали. И все работает.



Зоны возможностей помогают таким американцам, как ветеран вооруженных сил Тони Рэнкинс (Tony Rankins) из Цинциннати, штат Огайо. Страдая от наркозависимости, Тони потерял работу, дом и семью. Он был бездомным. Но потом Тони нашел строительную компанию, которая инвестирует в зоны возможностей. Теперь у него хорошая работа, он избавился от наркозависимости, воссоединился с семьей. И сегодня он здесь, с нами. Тони, так держать, ты сделал великое дело! Спасибо, Тони.



Наша процветающая экономика впервые дала многим бывшим заключенным возможность получить хорошую работу и начать все заново. Такой второй шанс в жизни у них появился благодаря тому, что мы провели важную реформу уголовного права и приняли соответствующий закон. Все говорили, что осуществить реформу уголовного права невозможно, но я этого добился, и люди в этом зале этого добились.



Благодаря нашей смелой кампании по сокращению мер регулирования Соединенные Штаты вышли на первое место в мире по добыче нефти и газа, намного опередив остальных. За три года мы добились колоссальных успехов, и Америка стала энергонезависимой страной. А количество рабочих мест в сфере энергетики, как и во многих других отраслях нашей экономики, достигло рекордного уровня. У нас сейчас такие показатели, каких три года назад никто и представить себе не мог.



Мы также возрождаем производственную мощь нашей страны, хотя, как вы все знаете, прогнозы гласили, что сделать это абсолютно невозможно. Потеряв при двух прежних администрациях 60 тысяч заводов и фабрик, Америка при мне обрела 12 тысяч новых предприятий. Еще тысячи и тысячи заводов и фабрик строятся или планируются. Компании не покидают США, они возвращаются. Сегодня все хотят быть там, где делается дело, а дело сегодня делается в Соединенных Штатах Америки.



Одно из самых важных обещаний, которое я дал американскому народу, касалось отмены катастрофического соглашения НАФТА. На самом деле несправедливая торговля была, пожалуй, самой важной причиной, заставившей меня баллотироваться в президенты. Заключив Североамериканское соглашение о свободной торговле, наша страна потеряла четверть рабочих мест в производственной сфере. Обещавшие изменить или отменить НАФТА политики приходили и уходили, но абсолютно ничего не делалось. Но, в отличие от многих людей до меня, я свое слово держу. Мы добились своего.



Шесть дней назад я отменил НАФТА и утвердил совершенно новое соглашение с участием США, Мексики и Канады. Благодаря этому соглашению в американском автомобилестроении появятся почти 100 тысяч новых высокооплачиваемых рабочих мест, существенно увеличат экспорт наши фермеры, скотоводы и заводские рабочие. Вырастет товарооборот с Мексикой и Канадой, поднявшись на новый уровень, и в торговле будет гораздо больше справедливости и взаимной выгоды. Да, именно это: справедливость и взаимная выгода. Я наконец-то могу сказать об этом, потому что много-много лет к нам в сфере торговли относились несправедливо.



Это первая крупная торговая сделка за много лет, которая пользуется мощной поддержкой американских профсоюзов.



Я также обещал нашим гражданам ввести пошлины против Китая, чтобы помешать ему в крупных масштабах красть американские рабочие места. Наша стратегия дала результат. Несколько дней назад мы подписали с Китаем грандиозное, принципиально новое соглашение, которое позволит защитить наших рабочих, защитить нашу интеллектуальную собственность, даст нашей казне миллиарды и миллиарды долларов, а также откроет новые обширные рынки для продукции, которая производится и выращивается здесь, в США.



Десятилетиями Китай использовал США в своих интересах. Теперь мы все изменили, но в то же время у нас сейчас с Китаем, в том числе и с председателем Си Цзиньпином, пожалуй, лучшие отношения. Они с уважением относятся к тому, что мы сделали, поскольку, говоря откровенно, они никогда не верили, что то, чем они занимались из года в год, из десятилетия в десятилетие, сойдет им с рук. Они понимали, что кто-то в нашей стране обязательно встанет и скажет: «Все, хватит». Мы хотим возродить нашу страну, и именно это мы сегодня делаем. Мы возрождаем нашу страну.



И мы восстанавливаем американское лидерство во всем мире, мы снова встаем на защиту свободы в нашем полушарии. Именно поэтому моя администрация отменила провальную политику предыдущей администрации в отношении Кубы.



Мы поддерживаем надежды кубинцев, никарагуанцев и венесуэльцев на восстановление демократии. Соединенные Штаты возглавили дипломатическую коалицию в составе 59 стран против социалистического диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро. Мадуро — незаконный правитель, тиран, грубо и жестоко обращающийся со своим народом. Но тирания Мадуро будет сломлена и раздавлена.



Сегодня здесь присутствует очень смелый мужчина, несущий с собой надежды, мечты и устремления всех венесуэльцев. У нас на балконе сидит истинный и законный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо. Господин президент, пожалуйста, передайте своей родине это послание. Спасибо, господин президент. Большая честь. Большое спасибо.



Пожалуйста, передайте своей родине послание о том, что все американцы солидарны с народом Венесуэлы, который ведет справедливую борьбу за свободу. Спасибо большое, господин президент. Большое спасибо.



Социализм разрушает страны. Но помните: свобода сплачивает души.



Чтобы защитить американскую свободу, мы инвестировали рекордные 2,2 триллиона долларов в вооруженные силы США. Мы закупаем лучшие самолеты, ракеты, реактивные снаряды, корабли и прочую военную технику, и вся она производится здесь, в США.



Мы также добиваемся, чтобы наши союзники, наконец, платили справедливую долю. Я добился того, чтобы вклад остальных членов НАТО увеличился на 400 с лишним миллиардов долларов. Число союзников, которые сегодня выполняют свои минимальные обязательства, увеличилось в два с лишним раза.



А совсем недавно, впервые с тех пор, как президент Трумэн 70 лет назад основал военно-воздушные силы, мы создали совершенно новый вид вооруженных сил США. Космические войска. Очень важно.



Сегодня у нас на балконе присутствует юный джентльмен. Ему 13 лет, а зовут его Иэйн Ланфайр (Iain Lanphier). Он учится в восьмом классе в Аризоне. Иэйн, встань, пожалуйста.



Иэйн всегда мечтал полететь в космос. Он первым в классе поступил в авиационную академию и стал там одним из самых юных учеников. Он хочет поступить в академию ВВС, а потом служить в космических войсках. Иэйн говорит: «Большинство людей смотрят вверх, в космос. А я хочу смотреть вниз — на мир».



Но рядом с Иэйном сегодня сидит его герой. Чарльз Макги (Charles McGee) родился в Кливленде, штат Огайо, сто лет назад. Чарльз — один из последних «пилотов из Таскиги», как называли первых чернокожих летчиков. А еще он — прадед Иэйна. Невероятная история.



Совершив в годы Второй мировой войны более 130 боевых вылетов, он вернулся домой — в страну, которая еще боролась за гражданские права, — а потом служил Америке в Корее и Вьетнаме. 7 декабря Чарльз отпраздновал свой сотый день рождения. Несколько недель тому назад я подписал указ о присвоении Чарльзу Макги звания бригадного генерала. А сегодня я приколол ему звезды на плечи в Овальном кабинете. Генерал Макги, страна приветствует вас! Спасибо, сэр. От пилигримов до отцов-основателей, от солдат из Вэлли Фордж до участников марша протеста из Сельмы, от президента Линкольна до Мартина Лютера Кинга американцы всегда отвергали ограничения для будущего своих детей.



Члены Конгресса, мы не должны забывать, что важны только те победы в Вашингтоне, которые несут пользу американскому народу. Народ — это сердце нашей страны, его мечты — это душа нашей страны, а его любовь дает силы и поддерживает нашу страну. Мы всегда должны помнить, что наша задача — ставить Америку превыше всего.



Следующим шагом в строительстве недискриминационного общества является создание условий для того, чтобы каждый молодой американец получал замечательное образование и возможность осуществить американскую мечту. Но американские дети слишком долго сидят в западне государственных школ, которые не справляются со своими обязанностями. Чтобы спасти этих учеников, 18 штатов учредили стипендии возможностей, которые позволяют выбирать школу. Эти программы настолько популярны, что 10 тысяч учеников встали в лист ожидания.



Одна из таких учениц — Джания Дэвис (Janiyah Davis), четвероклассница из Филадельфии. Джания. Мать Джании Стефани воспитывает дочь одна. Она готова сделать все, чтобы дать дочери лучшее будущее. Но в прошлом году это будущее стало для нее труднодоступным, когда губернатор Пенсильвании наложил вето на закон о расширении программы выбора школ до 50 тысяч человек.



Джания и Стефани сегодня на балконе. Стефани, спасибо, что приехали сюда вместе со своей замечательной дочкой. Большое спасибо.



Но, Джания, у меня есть для тебя хорошие новости. Я рад сообщить, что твое долгое ожидание подошло к концу. Я сегодня с гордостью объявляю, что стипендия возможностей стала доступна, и ты ее получишь. А вскоре ты будешь учиться в школе на свой выбор.



Я призываю Конгресс дать одному миллиону американских детей такую же возможность, какую только что получила Джания. Примите Закон о свободе образования и возможностях, и тогда родителям не придется отправлять детей в государственные школы, не дающие должного образования.



Каждый ребенок должен иметь возможность учиться и расти в безопасной и защищенной среде. По этой причине наша блистательная первая леди запустила инициативу «Будь лучшим». Ее цель — обеспечить молодому поколению безопасную, здоровую, благоприятную жизнь без наркотиков — онлайн, в школе и в нашем обществе. Спасибо тебе, Мелания, за твою необычайную любовь и заботу об американских детях. Спасибо большое.



Моя администрация полна решимости дать гражданам возможности, в которых они нуждаются, вне зависимости от возраста и образования. В рамках программы «Обещание американским рабочим» более 400 компаний предоставят новые рабочие места и возможности для обучения почти 15 миллионам американцев.



В моем бюджете также предусмотрена замечательная возможность для средних и высших учебных заведений нашей страны. Сегодня я прошу Конгресс поддержать наших учеников и поддержать мой план профессионально-технического образования для всех старших классов американских школ.



Я также с гордостью объявляю, что в рамках расширения равных возможностей мы добились рекордного постоянного финансирования для тех колледжей и университетов, где традиционно учатся чернокожие.



Чтобы американские семьи жили хорошо, нужна самая доступная, инновационная и высококачественная система здравоохранения на земле. До моего прихода к власти взносы по медицинской страховке за пять лет увеличились в два с лишним раза. Я быстро создал доступные альтернативы. Наши новые планы дешевле до 60%, и они лучше.



Я также дал твердое слово американским семьям. Мы всегда будем защищать пациентов, которые заболели еще до того, как обзавелись страховкой. Мы всегда будем защищать программу медицинской помощи престарелым и программу социального страхования. Всегда.



Американского пациента нельзя ошарашивать медицинскими счетами. Вот почему я подписал указ о прозрачности цен. Многие эксперты считают, что правила прозрачности, которые вступят в силу с начала будущего года, будут намного важнее реформы здравоохранения. Они сэкономят семьям много денег, и при этом медицинское обслуживание будет значительно лучше.



Но пока мы работаем над совершенствованием американской системы здравоохранения, находятся люди, которые хотят отнять у вас медицинское обслуживание, отнять ваших врачей и полностью запретить частное страхование.



132 законодателя в этом зале поддержали закон, который станет социалистическим переворотом в нашей системе здравоохранения, лишив 180 миллионов вполне довольных американцев частных планов медицинского страхования. Все телезрителям, которые смотрят нас сегодня, я хочу сказать: мы не допустим, чтобы социализм разрушил американское здравоохранение.



Свыше 130 законодателей из этой Палаты одобрили законопроект, который обанкротит нашу нацию, предоставив за счет средств налогоплательщиков медицинские услуги миллионам нелегальных иммигрантов. Налогоплательщики будут вынуждены оплачивать медицинскую помощь всем, кто незаконно пересекает наши границы. Такие предложения лишат всех медицинских привилегий наших пожилых людей и тех, от кого они зависят, и станут мощной приманкой для нелегальных иммигрантов. Именно это происходит сегодня в Калифорнии и ряде других штатов. Их системы полностью вышли из-под контроля и обходятся налогоплательщикам очень дорого.



Если вам кажется справедливым, что американские налогоплательщики должны оплачивать неограниченную и бесплатную медицинскую помощь нелегальным иммигрантам, тогда вставайте к радикалам на левый фланг. Но если вы считаете, что мы должны защищать американских пациентов и пожилых людей, тогда встаньте на мою сторону и примите закон, запрещающий бесплатную государственную медицинскую помощь нелегальным иммигрантам.



Это станет огромным благодеянием для нашей хорошо защищенной на сегодня южной границы, где сегодня возводится длинная, высокая и очень прочная стена. Мы уже построили более 160 километров, а еще свыше 800 километров возведем в ближайшее время. В начале будущего года у нас будет построено значительно больше 800 километров.



Моя администрация занимается крупными фармацевтическими компаниями. Мы утвердили рекордное количество доступных непатентованных лекарств, и Управление по санитарному надзору за качеством продовольствия и медикаментов утверждает новые лекарства как никогда быстро. В прошлом году я был рад объявить, что впервые за 51 год стоимость рецептурных лекарств снизилась.



Благодаря совместной работе Конгресс сможет добиться, чтобы цены снижались и впредь. Я разговаривал с сенатором Чаком Грассли из Айовы и другими конгрессменами, чтобы разузнать ситуацию с ценами и сделать все быстро и правильно. Чтобы добиться резкого снижения цен на рецептурные лекарства, я призываю две партии к сотрудничеству. Положите мне на стол законопроект, и я подпишу его тут же.



Мы неуклонно обуздываем эпидемию опиоидов. Смертность от передозировки наркотиков впервые почти за 30 лет снизилась. Из наиболее пострадавших штатов в Огайо смертность снизилась на 22%, в Пенсильвании — на 18%, в Висконсине — на 10%. И мы не остановимся, пока не одолеем эпидемию опиоидов раз и навсегда.



Защита здоровья американцев также включает в себя борьбу с инфекционными заболеваниями. Мы координируем свои действия с правительством Китая и тесно сотрудничаем в борьбе со вспышкой коронавируса. Моя администрация примет все необходимые меры для защиты граждан от этой угрозы.



Мы запустили новые амбициозные инициативы по существенному улучшению помощи американцам с заболеваниями почек, болезнью Альцгеймера и душевным нездоровьем. И благодаря Конгрессу, который согласился профинансировать мою просьбу, к концу этого десятилетия у детей появятся новые лекарства от рака, и мы поборем в Америке эпидемию СПИДа.



Почти каждой американской семье известна боль, когда у близкого находят серьезное заболевание. Сегодня вечером здесь с нами особенный человек, которого обожают миллионы американцев. Только что у него обнаружился рак четвертой стадии. Это очень плохо. Но хорошая новость в том, что он — величайший боец из всех, кого вы знаете, и привык побеждать. Раш Лимбо, спасибо за десятилетия неутомимой работы на благо нашей страны.



И, Раш, в знак признания всего, что вы сделали для нашей страны, для миллионов людей, с которыми вы общаетесь каждый день и кого вдохновляете своими передачами, в знак признания вашей невероятной благотворительной работы я с гордостью объявляю, что вы удостоены высшей гражданской награды нашей страны — Президентской медали Свободы. Теперь я попрошу первую леди США оказать вам эту честь. Прошу вас.



Раш и Кэтрин, поздравляю вас. Спасибо, Кэтрин.



Мы молимся за всех, кто болен, но знаем, что Америка постоянно добивается новых медицинских успехов. В 2017 году врачи в больнице Святого Луки в Канзас-Сити выходили одного из самых недоношенных детей в истории. Элли Шнайдер появилась на свет в возрасте всего 21 недели и 6 дней, а весила она меньше фунта. Благодаря мастерству врачей и молитвам родителей маленькая Элли родилась бойцом. Сегодня Элли — сильная здоровая двухлетняя девочка, и она здесь, в этом в зале, вместе с удивительной мамой Робин. Элли и Робин, мы рады, что вы с нами.



Элли напоминает нам, что каждый ребенок — это чудо жизни. И благодаря современным чудесам медицины 50% сильно недоношенных детей теперь выживают — в той же больнице, что и Элли. Это невероятно. Большое спасибо.



Наша цель — чтобы у каждого ребенка были лучшие шансы расти и развиваться — как у Элли. Вот почему я прошу Конгресс выделить дополнительные 50 миллионов долларов на финансирование неонатальных исследований для самых молодых пациентов Америки.



Поэтому же я призываю членов Конгресса принять сегодня вечером закон, который, наконец, запретит прерывание беременности на поздних сроках. Республиканцы, демократы или беспартийные, мы все должны согласиться, что каждая человеческая жизнь — это священный божий дар.



Мы поддерживаем американских мам и пап, и недавно я с гордостью подписал закон, по которому родителям из числа федеральных служащих полагается оплачиваемый семейный отпуск. Пусть это послужит образцом для всей страны.



Теперь я призываю Конгресс принять одобренный обеими партиями Закон о дальнейшей поддержке работающих семей, который введет семейный отпуск для матерей и отцов по всей стране.



Благодаря нашему налоговому кредиту на детей 40 миллионов американских семей получают в среднем по 2 200 долларов. Я также добился исторического роста финансирования высококачественного ухода за детьми, благодаря чему 17 штатов расширили помощь детям, причем многие сократили списки очередности или вовсе от них избавились. И я отправил Конгрессу план дальнейшего расширения доступа к высококачественному уходу за детьми и призываю вас действовать незамедлительно.



Ради защиты окружающей среды несколько дней назад я объявил, что США присоединятся к инициативе «Триллион деревьев»: в этой амбициозной программе правительство и частный сектор объединились для высаживания новых деревьев в Америке и во всем мире.



Еще нам предстоит восстановить американскую инфраструктуру. Я прошу вас принять «шоссейный» законопроект сенатора Джона Баррассо об инвестициях в новые дороги, мосты и туннели по всей нашей земле.



Я намерен добиться того, чтобы каждый гражданин имел доступ к высокоскоростному интернету, в том числе в сельской Америке — в ней особенно.



Дело лучшего будущего всех американцев требует от нас обеспечения безопасности. Это означает поддержку мужчин и женщин из правоохранительных органов на всех уровнях, в том числе героических сотрудников Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE).



В прошлом году наши храбрые сотрудники «Айс» арестовали более 120 тысяч преступников-нелегалов, впоследствии обвиненных в почти 10 тысячах краж, 5 тысячах сексуальных посягательств, 45 тысячах насильственных нападений и 2 тысячах убийств.



Увы, в Америке немало городов, где радикальные политики решили предоставить преступным нелегалам убежище.



В этих городах-убежищах местные чиновники позволяют полиции освобождать опасных преступных нелегалов, чтобы те изводили законопослушных граждан, — вместо того чтобы передавать их в «Айс» для депортации.



Всего 29 дней назад преступнику, освобожденному в городе-убежище Нью-Йорке, было предъявлено обвинение в жестоком изнасиловании и убийстве 92-летней женщины. Ранее убийцу уже арестовывали за нападение, но в соответствии с политикой Нью-Йорка освободили. Если бы город удовлетворил просьбу «Айс» о задержании, жертва преступника была бы жива.



Калифорния же приняла и вовсе возмутительный закон, объявивший убежищем для преступных нелегалов весь штат. Это ужасное решение повлечет за собой катастрофические последствия.



Вот лишь один прискорбный пример. В декабре 2018 года калифорнийская полиция задержала нелегала с пятью предварительными арестами, в том числе за грабеж и нападение. Но в соответствии с калифорнийским законом об убежище местные власти его освободили.



Спустя всего несколько дней преступник-нелегал совершил новое ужасное преступление. Он подло застрелил человека за работой. Подошел к женщине, которая сидела у себя в машине, и выстрелил ей в руку и в грудь. Вошел в круглосуточный магазин и открыл беспорядочную стрельбу. Угнал грузовик и врезался в чужие автомобили, нанеся тяжелые травмы невинным жертвам. Одна из жертв — и это ужасная трагедия — 51-летний американец по имени Рокки Джонс.



Этот мерзкий преступник хладнокровно расстрелял Рокки на заправке, выпустив восемь пуль в упор. У Рокки осталась преданная ему семья и братья, любившие его больше всего на свете. Один из его скорбящих братьев сегодня с нами. Джоди, не могли бы вы встать? Спасибо, Джоди. Джоди, наши сердца скорбят о вашей потере, и мы не успокоимся, пока справедливость не восторжествует.



Сенатор Том Тиллис предложил законопроект, по которому американцы вроде Джоди смогут подавать в суд на города и штаты-убежища, из-за чьих ужасных порядков погибают или получают ранения их близкие.



Я прошу Конгресс немедленно принять Закон о правосудии для жертв городов-убежищ. США должны быть убежищем для законопослушных американцев, а не для преступников.



За последние три года «Айс» арестовала более 5 тысяч подлых торговцев людьми. И я лично подписал девять законодательных актов, чтобы ликвидировать угрозу торговли людьми внутри страны и по всему миру. Моя администрация предприняла беспрецедентные усилия по обеспечению безопасности южной границы США.



Пока я не стал президентом, всех арестованных за незаконный переход нашей южной границы попросту отпускали на все четыре стороны. Моя администрация отпускать без последствий перестала. Если вы перейдете границу нелегально, вас тут же вышлют из нашей страны.



Очень важно, что мы заключили исторические соглашения о сотрудничестве с правительствами Мексики, Гондураса, Сальвадора и Гватемалы. В результате этих беспрецедентных усилий количество нелегальных переходов границы сократилось с мая на 75% после снижения восемь месяцев подряд. Стена строится, конфискации наркотиков растут, а число нелегальных переходов границы стремительно снижается.



В прошлом году я побывал на границе в Техасе и встретился с главой патрульного отряда Раулем Ортисом. За последние два года Ортис и его команда изъяли более 90 тысяч килограммов наркотической отравы, арестовали более 3 тысяч контрабандистов и спасли более 2 тысяч мигрантов. Несколько дней назад агент Ортис был назначен заместителем начальника пограничной службы патруля, и сегодня вечером он с нами. Инспектор Ортис, пожалуйста, встаньте. Вся нация благодарит вас и всех героев пограничного патруля и «Айс». Большое спасибо. Спасибо.



Чтобы развить эти исторические достижения, мы работаем над законодательством, по которому на смену устаревшей и во многом случайной иммиграционной системе придет другая, основанная на заслугах. Она будет вознаграждать тех, кто живет по правилам, вносит вклад в нашу экономику, сам зарабатывает себе на жизнь и поддерживает наши ценности.



Каждым своим действием моя администрация восстанавливает верховенство закона и укрепляет культуру американской свободы. Вместе с лидером большинства в Сенате Митчем Макконнеллом — спасибо, Митч! — и его коллегами мы ввели рекордное количество новых федеральных судей — 187 — чтобы сохранить нашу Конституцию неизменной. Следует упомянуть отдельно двух новых судей Верховного суда — блестящих Нила Горсача и Бретта Кавано. Спасибо. И на подходе многие другие.



Моя администрация защищает свободу вероисповедания, в том числе конституционное право молиться в государственных школах. Мы, американцы, не караем за молитву. Мы не сносим кресты. Мы не запрещаем символ веры. Мы не заставляем проповедников и пасторов молчать. Мы, американцы, чтим веру, мы лелеем религию, мы возносим наши голоса в молитве и воздеваем очи во славу божию.



Как мы верим в Первую поправку, верим мы и в другое конституционное право, которое оказалось под угрозой по всей стране. Доколе я президент, я всегда буду защищать ваше Вторую поправку о хранении и ношении оружия.



Подтверждая наше наследие свободной нации, мы не должны забывать, что Америка всегда была рубежной землей. Теперь настало время двинуться к следующему рубежу, небесному предначертанию Америки. Я прошу Конгресс полностью финансировать программу «Артемида», чтобы гарантировать, что следующим мужчиной и первой женщиной на Луне станут американские астронавты. Это будет стартовой площадкой и гарантией, что Америка первой поднимет флаг на Марсе.



Моя администрация также решительно защищает национальную безопасность и борется с радикальным исламским терроризмом.



На прошлой неделе я предложил новаторский план мира между Израилем и палестинцами. Признавая, что все прошлые попытки потерпели неудачу, мы должны действовать решительно и подходить к делу творчески, чтобы стабилизировать регион и дать миллионам молодых людей шанс на лучшую долю.



Три года назад варвары из ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация — прим. ред.) занимали в Ираке и Сирии территорию свыше 50 тысяч квадратных километров. Сегодня халифат ИГИЛ уничтожен на 100%, а основатель и вождь ИГИЛ, кровожадный убийца аль-Багдади, мертв.



Сегодня с нами Карл и Марша Мюллер. После окончания колледжа их замечательная дочь Кайла посвятила себя делу гуманитарной помощи. Однажды она написала: «Некоторые обретают бога в церкви. Другие — в природе. Третьи — в любви. Я обрела бога в страданиях. Я уже поняла, что это дело моей жизни, а мои руки — инструмент для облегчения страданий». В 2013 году, когда Кайла выхаживала раненых мирных сирийцев, ее похитили боевики ИГИЛ, пытали и держали у самого аль-Багдади. После 500 дней ужасного плена аль-Багдади убил прекрасную молодую Кайлу. Ей было всего 26 лет.



В ту ночь, когда спецназ США прервал жалкую жизнь аль-Багдади, в Зал оперативных совещаний позвонил председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли (Mark Milley). Ему сообщили, что отважные люди из элитной бригады спецназа, которые так прекрасно провели операцию, дали своей миссии кодовое название 8-14. Это отсылка к особому дню: 14 августа — день рождения Кайлы. Карл и Марша, американские воины не забыли Кайлу — не забудем и мы. Спасибо.



Каждый день американские военные, мужчины и женщины, демонстрируют бесконечную глубину любви, живущей у них в сердце.



Одним из таких американских героев стал штаб-сержант Кристофер Хэйк. Во время второй командировки в Ирак в 2008 году сержант Хэйк написал письмо своему годовалому сыну Гейджу: «Я вернусь, — писал он Гейджу. — Я научу тебя ездить на велосипеде, делать куличики, буду наблюдать, как ты занимаешься спортом, и смотреть, как растут твои дети. Я люблю тебя, сын. Береги маму. Я всегда с тобой. Папа».



В пасхальное воскресенье 2008 года Крис был на дежурстве в Багдаде, и его бронетранспортер «Брэдли» подорвался на мине. Той ночью он принес высшую жертву нашей стране. Сержант Хэйк теперь пребывает в вечной славе в Арлингтоне, а его жена Келли сегодня вечером здесь, с нами. С ней и сын, ему сейчас 13 лет, и он большой молодец. Келли и Гейдж, Крис в наших сердцах навсегда. Он смотрит на нас сверху. Спасибо. Большое спасибо. Большое спасибо вам обоим.



Ответственность за убийство сержанта Хэйка лежит на террористе Касиме Сулеймани. Это он распорядился заминировать шоссе, где погиб Крис. Сулеймани был самым безжалостным мясником иранского режима, это чудовище убило и изувечило тысячи американских военнослужащих в Ираке. Главный террорист мира Сулеймани привел к гибели бесчисленное множество мужчин, женщин и детей. Он командовал декабрьским штурмом и продолжал наступление на американские войска в Ираке. Пока мы не ударили, он планировал новые атаки. И именно поэтому в прошлом месяце под моим руководством военные США нанесли безупречно точный удар, который убил Сулеймани и положил конец его кровавому царству террора.



Наш посыл террористам ясен: американского правосудия не избежать. Если вы нападаете на наших граждан, расстанетесь с жизнью.



В последние месяцы мы видим, как гордые иранцы поднимаются против своих правителей-деспотов. Иранский режим должен отказаться от погони за ядерным оружием, прекратить сеять террор, смерть и разрушение и начать трудиться на благо своего народа.



Благодаря нашим мощным санкциям иранская экономика работает очень, очень плохо. Мы можем помочь им быстро и полноценно восстановиться. Все пойдет очень живо, но они, похоже, либо слишком горды, либо слишком глупы, чтобы просить о помощи. Вот мы. Посмотрим, какой путь они выберут. Это полностью зависит от них.



Защищая американские жизни, мы работаем над тем, чтобы положить конец американским войнам на Ближнем Востоке.



В Афганистане решимость и доблесть наших солдат позволили нам добиться великого прогресса, и сейчас ведутся мирные переговоры. Я не намерен убивать сотни тысяч афганцев, многие из которых абсолютно невинны. И мы вовсе не обязаны служить другим странам полицейскими. Наши солдаты — лучшие в мире, и они либо сражаются, чтобы победить, либо не сражаются вообще. Мы работаем над тем, чтобы окончательно положить конец самой продолжительной войне Америки и вернуть наших ребят домой.



Война легла тяжким бременем на лучшие семьи военных нашей страны, в частности на Эми Уильямс из Форт-Брэгга, Северная Каролина, и ее детей — шестилетнюю Эллиану и Роуэн, ей всего три года. Эми работает полный рабочий день, после чего добровольно тратит бесчисленные часы, помогая другим семьям военных. Последние семь месяцев она непрерывно трудится, пока ее муж, старший сержант Таунсенд Уильямс, служит в Афганистане, — у него это уже четверая командировка на Ближний Восток. Дети Эми не видели отца много месяцев. Эми, жертва вашей семьи позволяет всем нашим семьям жить в безопасности и в мире, и мы хотим поблагодарить вас. Спасибо, Эми.



Да, Эми, вот еще что. Сегодня у нас для вас особый сюрприз. Я рад сообщить, что ваш муж вернулся домой. Сегодня он здесь, с нами, и мы больше не можем заставлять его ждать.



Добро пожаловать домой, сержант Уильямс. Спасибо за службу.



Сегодня вечером мир видит воочию, что Америка — страна героев. Это земля, где рождается величие, где куются судьбы и где оживают легенды. Это страна Томаса Эдисона и Тедди Рузвельта, и многих великих полководцев, включая Вашингтона, Першинга, Паттона и Макартура. Это земля Авраама Линкольна, Фредерика Дугласа, Амелии Эрхарт, Гарриет Табмен, братьев Райт, Нила Армстронга и многих других. Это страна, где дети растут с именами Уайетта Эрпа, Дэви Крокетта и Энни Оукли на устах. Это земля, где паломники высадились в Плимуте и где патриоты Техаса стояли до последнего в Аламо — прекрасном, чудесном Аламо.



В диком пограничье самые суровые, сильные, неустрашимые и решительные мужчины и женщины, когда-либо ходившие по земле, создали американскую нацию. Наши предки бросали вызов неизвестности. Они приручили пустоши, расселились по Дикому Западу, избавили миллионы от нищеты, болезней и голода, победили тиранию и фашизм, вывели мир на новые высоты науки и медицины, проложили железные дороги, выкопали каналы, возвели небоскребы. И, дамы и господа, наши предки создали самую замечательную и неповторимую республику за всю историю человечества, и мы сделаем ее еще более великой, чем когда-либо прежде!



Это наше славное и блестящее наследие. Мы — американцы. Мы — пионеры. Мы — первооткрыватели. Мы заселили Новый Мир, мы построили современный мир, и мы навсегда изменили историю, восприняв непреложную истину, что все созданы равными рукою всемогущего бога.



Америка — это место, где может случиться все, что угодно. Америка — это место, где каждый может подняться. И здесь, на этой земле, на этом континенте сбываются самые невероятные мечты.



Эта нация — наш холст, а эта страна — наш шедевр. Мы вглядываемся в завтра и видим новые рубежи, ждущие своего часа. Наши ярчайшие открытия еще неизвестны. Наши самые захватывающие истории еще не рассказаны. Величайшие путешествия еще только предстоят нам. Американский век, американский эпос, американское приключение только начинаются.



Наш дух еще молод, солнце лишь восходит, божья благодать сияет над нами, и лучшее, сограждане, еще впереди.



Спасибо. Да благословит вас бог. И да благословит бог Америку. Большое спасибо.