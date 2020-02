Умер Кирк Дуглас

Звезда Голливуда Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет, сообщил журнал People со ссылкой на его сына, известного актера Майкла Дугласа. "Для всего мира он был легендой, актером из золотого века кино", — заявил Дуглас-младший. По его словам, отец прожил жизнь замечательно и оставил серьезное кинематографическое наследие будущим поколениям.



Кирк Дуглас известен многочисленными ролями в кино, в том числе в фильмах "Спартак" и "Детективная история", а также на Бродвее ("Пролетая над гнездом кукушки"). Он написал десять книг. Считается одним из наиболее известных и успешных актеров-мужчин в истории кинематографа.



Кирк Дуглас (настоящее имя – Исер Даниелович) родился 9 декабря 1916 года в еврейской семье в городе Амстердам, штат Нью-Йорк. Его родители, Хершел и Брина Даниеловичи, - выходцы из Могилевской губернии Российской империи (сейчас территория Белоруссии) - эмигрировали в США в 1910 году.



Еще в школе он активно принимал участие в театральных представлениях.



В 1939 году переехал в Нью-Йорк, где поступил в Американскую академию драматических искусств, получив стипендию на обучение. Во время учебы сменил имя на Кирк Дуглас.



В 1941-1943 годах Дуглас проходил службу в подразделении связи Тихоокеанского флота США. В 1943 году получил легкое ранение и попал в госпиталь, а в следующем году заболел дизентерией и был комиссован.



Вернувшись в Нью-Йорк, играл в театральных постановках, снимался в рекламе и был занят в радиопередачах. В 1945 году переехал в Голливуд и уже в 1946 году получил главную роль в драме "Странная любовь Марты Айверс".



В следующие три года Кирк Дуглас был в нескольких фильмах: "Из прошлого" (1947), "Я всегда одинок" (1948), в котором познакомился с актером Бертом Ланкастером, и "Письмо трем женам" (1949). В дальнейшем Ланкастер и Дуглас вместе сыграли еще в семи кинокартинах, среди них вестерн "Перестрелка в О.К. Корал" (1957), политический триллер "Семь дней в мае" (1964) и гангстерская комедия "Крутые мужики" (1986).



Признание и первую номинацию на "Оскар" Кирку Дугласу принес фильм "Чемпион" (1949) режиссера Стэнли Крамера, в котором он сыграл боксера. В 1950-х гг. Дуглас стал одним из ведущих голливудских актеров, играя как положительных, так и отрицательных персонажей. Так, в фильме "Туз в рукаве" (1951) он предстал в роли беспринципного журналиста, а в "Детективной истории" (1951) - коррумпированного полицейского. За картину "Злые и красивые" (1952), где Дуглас сыграл амбициозного голливудского продюсера, он был во второй раз номинирован на премию "Оскар" за лучшую мужскую роль. Очередную номинацию на эту награду ему принесла роль нидерландского художника Винсента Ван Гога в картине "Жажда жизни" (1956).



В 1955 году Дуглас организовал собственную продюсерскую компанию Bryna Productions, названную в честь матери.



Наивысшего успеха Дуглас достиг, снимаясь у режиссера Стэнли Кубрика. Его фильмы "Тропы славы" (1957) и "Спартак" (1960; четыре премии "Оскар"), в которых Дуглас принял участие и как продюсер, получили признание публики. Благодаря роли Спартака актер стал известен в СССР (картина была одним из лидеров кинопроката).









В 1960-х годах Дуглас появлялся на экране в образе современного ковбоя-бунтаря в фильме "Одинокие отважны" (1962), затем играл вместе с актером Джоном Уэйном в вестерне "По методу Харма" (1965), а в 1966 году - с Фрэнком Синатрой в фильме "Откинь гигантскую тень" о первой арабо-израильской войне 1948-1949 годов. В 1962 году Дуглас получил право на адаптацию романа Кена Кизи "Пролетая над гнездом кукушки". Его постановка на Бродвее, где он также исполнил главную роль, не получила успеха. Впоследствии он передал права на экранизацию своему сыну Майклу, который стал продюсером фильма (1975 г., картина получила пять премий "Оскар", в том числе награду за лучшую мужскую роль в исполнении Джека Николсона).



В 1960-х годах Дуглас играл в основном ковбоев, шерифов и солдат в вестернах, приключенческих и военных фильмах. В числе самых известных лент тех лет "Герои Телемарка" (1965), "Горит ли Париж" (1966), "Путь на Запад" (1967).



Решив сменить амплуа, он исполнил роль мафиози в криминальной драме "Братство" (1968). Однако картина, которую называют предтечей "Крестного отца", провалилась в прокате.



В 1970-х годах Дуглас выступил в качестве режиссера в картинах "Бездельник" (1973) и "Отряд" (1975), в которых он также сыграл главные роли. Эти ленты оказались успешны в прокате. В 1980-х годах почти перестал сниматься в кино, однако некоторое время был занят в театральных постановках. Так, в 1981 году он вместе с Бертом Ланкастером играл в пьесе "Осень мальчиков" постаревших Гекльберри Финна и Тома Сойера (герои произведений американского писателя Марка Твена). Его последней актерской работой стала роль в кинокартине "Иллюзион" (2004). Всего он снялся в 92 фильмах.



Дуглас - автор двух автобиографических произведений - "Сын старьевщика" (The Ragman’s Son, 1988) и "Посмотрим правде в глаза: 90 лет жизни, любви и обучения" (Let’s face it: 90 years of living, loving, and learning, 2007), где рассказал о своей жизни, трудном пути к актерской карьере, о встречах со звездами Голливуда и антисемитизме в Америки, с которым ему пришлось столкнуться. Написал несколько книг в жанре беллетристики – "Танец с дьяволом" (Dance with the Devil, 1990), "Секрет" (The Secret, 1992) и "Последнее танго в Бруклине" (Last Tango in Brooklyn, 1994).



В 1963 году Кирк Дуглас был назначен государственным департаментом США послом доброй воли. В этом качестве принимал участие в миссиях американского внешнеполитического ведомства по оказанию гуманитарной помощи развивающимся странам. В 1964 году он и его супруга основали фонд The Douglas Foundation, который оказывает помощь детским больницам и благотворительным организациям. Только в 2015 году они пожертвовали $80 млн.

Награды



В 1957 году Кирк Дуглас получил премию "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль в фильме "Жажда жизни".



В 1996 году он стал обладателем почетной премии "Оскар" за "50 лет творческих и моральных усилий в кинематографическом сообществе".



В 1981 году Дуглас был награжден "Президентской медалью Свободы", одной из двух высших наград США для гражданских лиц.



В 1999 году он получил специальную премию Гильдии киноактеров США за вклад в кинематограф, а в 2001 году - премию Берлинского кинофестиваля "Золотой медведь" "за вклад в киноискусство".



В 1943-1951 годах женой Дугласа была актриса Дайана Дилл, с 1954 года он женат на актрисе Энн Байденс (в 2019 году ей исполнилось 100 лет). У него трое сыновей: Майкл - актер, Джоэль и Питер – продюсеры. Четвертый сын – Эрик – скончался в 2004 году от передозировки наркотиков.



Дуглас исповедовал иудаизм.



В его честь названа улица в г. Палм-Спрингс (Калифорния, США).