Приложение "Дія" с марта не будет тарифицироваться мобильными операторами

Примерно в марте приложение "Дія" перестанет тарифицироваться мобильными операторами. Об этом во время презентации мобильного приложения "Дія" сказал руководитель проекта Мстислав Баник, информирует УНН.



"Примерно в марте "Дія" перестанет тарифицироваться мобильными операторами. Где бы вы ни находились, в какой точке Украины не были, если на счету есть хотя бы 1 копейка и 1 мегабайт трафика - "Дія" доступна на все 100%", - сказал Мстислав Баник.