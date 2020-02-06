Домашний Интернет от Сети Ланет

В нашем стремительном мире современный человек, проснувшись, проверяет почту и мессенджеры, заглядывает в соцсети, просматривает новости, ещё даже не встав с постели. Сложно переоценить роль Интернета – он окружает нас повсюду, а столкнувшись с его отсутствием, невольно начинаешь недоумевать: «Как так? XXI век на дворе!». И вправду, без Интернета нынче непросто, если вообще возможно. Дети с ранних лет тянутся в бескрайние просторы мировой паутины, пенсионеры осваивают сенсорные гаджеты, чтоб идти в ногу со временем, не отставая от внуков. Домашний Интернет — уже давно не роскошь, а базовая потребность наряду со стиральной машиной и холодильником.

Интернет-провайдеры предлагают свои услуги на каждом шагу. Как не растеряться среди этих рекламных манипуляций и громких обещаний, как сделать правильный выбор и не пожалеть о нём? Давайте разберемся.

На что следует обратить внимание пользователю, который собирается подключить Интернет:

Прозрачное тарифицирование — вам должно быть понятно, какой пакет услуг за какую стоимость вы получите. Уточняйте также цену самого подключения — часто оно тоже стоит денег.

Клиентская поддержка — если на телефонные звонки и в соцсетях провайдер отвечает активно, с такой же скоростью и усердием он будет стараться решить возникающие проблемы.

Дополнительные услуги. Правило «вместе дешевле» работает и тут. Многие телекоммуникационные провайдеры предлагают комплексные пакеты вместе с телевидением по максимально выгодным ценам.

Выбирайте компании с многолетним опытом и безупречной репутацией, лидеров рынка, для которых качество оказываемых услуг и клиентоориентированность — приоритетные ценности.

Скоростной Интернет

Скоростной Интернет от Сети Ланет — отличный вариант для дома и офиса. Это один из крупнейших провайдеров Украины с огромный количеством абонентов, что только подтверждает надежность и конкурентоспособность.

Пользователь самостоятельно выбирает тарифный пакет, исходя из потребностей своей семьи, кому-то хватит 100 Мбит/с, а кому-то объективно нужен безлимитный интернет на максимально возможной скорости.

Если Интернет вам потребуется исключительно на стационарном устройстве — нет необходимости в каком-либо дополнительном оборудовании, поскольку провод подключается напрямую к компьютеру. Для обеспечения беспроводного доступа по всей квартире понадобится Wi-Fi роутер, его можно заказать вместе с подключением, специалисты настроят маршрутизатор сразу же после прокладывания кабеля в квартиру, вам останется только наслаждаться серфингом в сети.

Для комфорта абонентов доступен 4-дневный кредитный период в случае недостатка средств на счету, а также опция приостановления Интернета на срок от 7 до 30 дней. Эти и другие доступные услуги вы сможете просмотреть в личном кабинете, с помощью которого можно также пополнить счет и поменять тариф.

Подключение к Интернету от Сети Ланет имеет ряд преимуществ:

максимально возможная скорость — до 1 Гбит/с;

квалифицированная техподдержка 24/7;

акции и программа лояльности.

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