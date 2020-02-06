В Китае стало некому собирать iPhone

Тайваньская компания Hon Hai Precision Industry (бренд Foxconn) отправила всех своих работников фабрики, где собираются iPhone, на карантин. Теперь гаджеты в связи со вспышкой коронавируса, некому собирать, пишет Bloomberg.



Завод по сборке продукции Apple расположен в провинции Хэнань. Те работники, которые не покидали пределов провинции во время новогодних праздников, будут изолированы на неделю. Тех же, кто вернулся из других регионов Китая продержат в карантине две недели.



Тем не менее, в Foxconn заявили, что начать работу намерены уже с 10 февраля.



Foxconn - крупнейший подрядчик Apple, который собирает большую часть iPhone.

