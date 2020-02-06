В Раде произошла потасовка, трибуна заблокирована

В Верховной Раде на заседании в четверг, 6 февраля, произошла потасовка из-за рассмотрения закона о рынке земли. Так, фракции ОПЗЖ и Батькивщина попытались заблокировать трибуну и президиум парламента, в результате чего произошла потасовка с "слугами народа.



В результате потасовки лидер Батькивщины Юлия Тимошенко заняла место спикера Рады Дмитрия Разумкова.



Несмотря на это, первый заместитель главы Рады Руслан Стефанчук объявил о завершении перерыва и продолжил заседание.



В то же время, депутаты от Оппозиционной платформы - За жизнь заблокировали трибуну Рады.







Как известно, перед заседанием фракция Слуга народа провела заседание с президентом Владимиром Зеленским по поводу голосования о рынке земли.



В президентской партии намерены заседать сегодня до принятия законопроекта.



Тем временем у Офиса президента начался митинг против принятия рынка земли. Также протестующие собираются у здания парламента.

