В Китае начали клинические испытания средства против коронавируса

Китайские специалисты начали клинические испытания антивирусного препарата ремдесивер в больнице Цзиньиньтань города Ухань. Они исследуют эффективность препарата в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщают местные СМИ.



В испытании участвуют 453 больных в критическом состоянии и 308 пациентов с менее тяжелыми симптомами. Заявка на тестирование лекарственного средства была одобрена Министерством науки и техники, Государственным комитетом по делам здравоохранения и Государственным управлением по надзору за лекарственными средствами КНР.



Ремдесивер - антивирусный препарат, созданный американской биотехнологической компанией Gilead Sciences. Средство ранее успешно использовалось для борьбы с коронавирусами, вызывающими тяжелый острый респираторный синдром и ближневосточный респираторный синдром.



21 января Институт вирусологии подал заявку на патент на этот антивирусный препарат после его изучения в лабораторных условиях. Исследование показало, что ремдесивер и средство от малярии хлорохин крайне эффективны в борьбе с коронавирусами.

