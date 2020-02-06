Зеленский мечтает о голосовании на выборах в Украине с помощью смартфонов

Президент Украины Владимир Зеленский ставит цель перевести все отношения гражданина с государством в цифровую плоскость, в частности, голосование на президентских, парламентских и местных выборах.



"Вообще наша цель – сделать так, чтобы все отношения с государством человек мог осуществлять с помощью обычного смартфона и Интернета. В частности, голосовать, и это наша мечта, и мы это сделаем, на президентских, парламентских или местных выборах. Это вызов, амбициозный, но достижимый", - сказал он во время презентации мобильного приложения "Дія" в четверг в Киеве.



Зеленский отметил, что "Государство в смартфоне" меняет отношение госструктур к гражданину, а гражданам экономит время, деньги и нервные клетки.



Президент указал, что на пути цифровизации существуют такие препятствия, как устаревшее законодательство, сопротивление чиновников и недостаточные мощности Интернета в Украине.



"Но у нас есть самое главное – талантливые люди, которые умеют достичь цели, умеют достичь изменений. Говорят, что для этого нужна еще политическая воля. У меня есть воля. А значит, у нас будет е-страна", - подчеркнул Зеленский.

