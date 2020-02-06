На Закарпатье патрульные избили супругов из остановленной машины - ГБР

На Закарпатье трех сотрудников Главного управления Нацполиции в области подозревают в превышении власти, которое сопровождалось насилием и применением специальных средств. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.



"Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Львове, сообщили о подозрении временно исполняющему обязанности заместителя командира взвода и двум патрульным Управления патрульной полиции в Закарпатской области в превышении власти, которое сопровождалось насилием и применением специальных средств (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.



По предварительной информации, 7 января 2020 года и.о. заместителя командира взвода совместно с коллегой по службе осуществляли патрулирование в городе Мукачево и остановили автомобиль Citroen, в котором находились трое пассажиров. Заместитель командира без предупреждения неправомерно применил слезоточивое вещество "Терен 4" к одному из пассажиров автомобиля, после чего повалил потерпевшего на землю и ногами наносил удары по телу.



Через 5 минут на место происшествия прибыли еще двое патрульных и присоединились к избиению гражданина. Один из правоохранителей нанес удар ногой в живот жене пассажира, которая вышла из автомобиля. В результате избиения потерпевшие получили телесные повреждения.



И.о. заместителя командира взвода патрульной полиции и двое его подчиненных отстранены от службы, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.



В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

