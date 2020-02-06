Акции Tesla за день упали на 20% из-за коронавируса

Стоимость акций компании Tesla во время торгов 5 февраля опустилась на 20,6%, но затем незначительно отыграла падение. При закрытии биржи Nasdaq акции стоили 734,7 доллара, что на 17,2% меньше, чем день назад. Рыночная капитализация компании составила 132,4 миллиарда долларов.



Акции автопроизводителя рухнули после стремительного роста в последние дни. На максимуме 4 февраля акции дорожали до 969 долларов за штуку.



Котировки Tesla упали после того, как компания объявила, что отгрузки автомобилей с завода в Шанхае, намеченные на февраль, будут отложены из-за распространения нового коронавируса.



С начала 2020 года акции Tesla выросли на 71%, за последние 12 месяцев — на 140%. 13 января их цена впервые превысила 500 долларов за штуку.

