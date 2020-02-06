Нефть дорожает на фоне позитивных новостей в борьбе с коронавирусом

Цены на нефть снова растут благодаря сообщению о возможных успехах в борьбе со вспышкой коронавируса в Китае.



Об этом сообщает сайт Investing.com.



"Цены на нефть в четверг растут второй день подряд на фоне оптимизма инвесторов в связи с неподтвержденными сообщениями о возможных успехах в борьбе со вспышкой коронавируса в Китае, что указывает на потенциальное восстановление спроса со стороны крупнейшего в мире импортера нефти", - говорится в сообщении.



Фьючерсы на Brent выросли на 2,2% до $ 56,51 за баррель, подорожав на 2,4% на предыдущей сессии, в то время как на WTI - на 2,7% до $ 52,13 за баррель, показав рост на 2,3% в среду.



Запасы нефти в США выросли на 3,4 миллиона баррелей за неделю, завершившуюся 31 января, и составили 431,7 миллиона баррелей, сообщило Управление энергетической информации (EIA).

