Рада начала рассматривать законопроект о рынке земли

Верховная Рада приступила к рассмотрению во втором чтении законопроекта № 2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения". Ведёт заседание первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук так как спикер Дмитрий Разумков не смог занять своё место в президиуме из-за того, что его заняла лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.



Ранее Разумков предложил народным депутатам прекратить блокирование президиума и трибуны, однако на его слова никто не отреагировал.



"Когда мы договариваемся о том, что никто не будет блокировать президиум, даст руководству Верховной Рады по регламенту идти по решению вопросов повестки дня, то надо делать именно так", - сказал Разумков.



По словам спикера, как показывает предыдущий опыт нынешнего состава парламента, всегда получалось договариваться, но сегодня что-то пошло не так.



Как передаёт корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", речь спикера прерывали возгласы из зала:"референдум".



Как ранее сообщалось, при подготовке ко второму чтению данного законопроекта предложено 4018 поправок.

