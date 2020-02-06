У Порошенко отрицают давление на него со стороны Трампа

Ни президент США Дональд Трамп ни его предшественник Барак Обама не давили на пятого президента Украины Петра Порошенко. Об этом в четверг, 6 февраля, заявили в пресс-службе фракции Евросолидарность, передает Украинская правда.



"Президент Трамп, как и президент Обама, не совершали никакого давления на президента Порошенко. Распространенная информация американским сайтом ТPM абсолютно не соответствует действительности. Мы высоко ценим отношения стратегического партнерства между Украиной и США и поэтому просим не втягивать Украину в внутренне американские дебаты", говорится в сообщении.



Напомним, американский сайт Talking Points Memo после того, как Сенат оправдал Трампа по обеим статьям импичмента, опубликовал документы, которые якобы свидетельствуют о том, что кампания давления на Украину была начата еще во время президентства Порошенко. Отмечалось, что Порошенко в свое время почти согласился на предложение Трампа.

